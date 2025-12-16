Kolaborasi Dokter RI-Tiongkok Jalankan Operasi Ligamen Lutut Artifisial Pertama ke Pasien

Ringkasan Berita: Operasi ligamen artifisial (artificial ligament) pertama pada lutut sukses dilakukan oleh kolaborasi dokter Indonesia dengan dokter ahli asal Tiongkok di RS Premier Bintaro , Tangerang Selatan.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG SELATAN — RS Premier Bintaro kembali mencatat sejarah dalam dunia kedokteran ortopedi nasional dengan menyelenggarakan penggunaan dan

Operasi ligamen artifisial (artificial ligament) pertama pada lutut sukses dilakukan oleh kolaborasi dokter Indonesia dengan dokter ahli asal Tiongkok di RS Premier Bintaro, Tangerang Selatan.

Operasi ke pasien ini dilakukan oleh Prof. Tao Kun dari Tenth People’s Hospital/Tongji University di Kota Shanghai, China yang dikenal sebagai pakar internasional di bidang rekonstruksi ligamen, bersama dr. Sapto Adji Hardjosworo, Sp.OT, Subsp. CO, dokter spesialis orthopaedi dan traumatologi konsultan cedera olahraga RS Premier Bintaro, Senin, 15 Desember 2025.

RS Premier Bintaro mengadopsi teknologi ini dari China dengan mengundang Prof Tao Kun, untuk mendemonstrasikan operasi ini kepada para dokter bedah. "Pilihannya dari China, karena sudah banyak dilakukan di sana," kata Dr. Sapto Hardjosworo, SP.OT, Subsp.CO, yang Tribunnews wawancarai di sela kegiatan operasi.

Prosedur dilakukan dalam format live surgery, sekaligus menjadi implementasi klinis perdana artificial ligament pada rekonstruksi ligamen lutut di Indonesia.

Sejumlah dokter turut menyaksikan live surgery ini di kegiatan Introductory Lecture and Live Surgery: Artificial Ligament for Knee Ligament Reconstruction dari Krakatau Ballroom Annex 1 Building, RS Premier Bintaro.

Penggunaan artificial ligament merupakan terobosan terbaru dalam penanganan cedera ligamen lutut, khususnya bagi pasien dengan kebutuhan stabilitas sendi yang optimal dan proses pemulihan yang lebih cepat.

Berbeda dengan metode konvensional, teknologi ini menawarkan pendekatan modern yang diharapkan dapat meningkatkan hasil fungsional pasien serta mempercepat proses rehabilitasi.

Manajemen RS Premier Bintaro menyampaikan, keberhasilan pelaksanaan operasi ligamen artifisial pertama di Indonesia ini menegaskan peran RS Premier Bintaro sebagai pelopor inovasi medis dan rumah sakit rujukan nasional dalam layanan ortopedi dan traumatologi.

Saat ini dan ke depan, RS Premier Bintaro berkomitmen menghadirkan teknologi kesehatan mutakhir dengan standar keselamatan dan kualitas internasional.

Dr. Sapto Hardjosworo mengatakan, penggunaan artificial ligament menjadi terobosan yang sangat berarti bagi dunia kedokteran Indonesia.

"Selama ini, jika ditemukan kejadian putus urat di dalam lutut, selalu menggantikan urat di bagian tubuh kita yang lain, untuk menggantikan urat yang putus tersebut. Biasa diambil dari urat di belakang paha atau di betis untuk menggantikan urat yang putus," ungkap dokter Sapto.

"Nah jika menggunakan cara seperti itu kan berarti kan ada yang dikorbankan untuk menggantikan urat yang putus tersebut. Kalau tidak mau menggunakan urat dari bagian tubuh korbn sendri, alternatifnya adalah mengambil donor dari orang yang sudah meninggal," sebutnya.

Selama ini Indonesia tidak memiliki teknologi seperti itu selain juga resikonya juga besar, seperti risiko terjadi infeksi misalnya.

"Sekarang sebetulnya di dunia ini sudah dikembangkan urat buatan. Urat buatan yang dipakai untuk menggantikan urat yang putus tersebut," sebut dokter Sapto.