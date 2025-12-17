Pasokan Listrik Terbatas Pascabencana di Sumatera, Ratusan Pasien Gagal Ginjal Tertunda Cuci Darah

Ringkasan Berita: Layanan cuci darah atau Hemodialisis di Sumatera tertunda.

Ini karena operasi layanan kesehatan pascabencana di Sumatera.

Keterbatasan pasokan listrik jadi kendala utama hingga operasional alat kesehatan belum bisa bekerja maksimal.

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -- Operasi layanan kesehatan pascabencana di Sumatera masih terkendala pasokan listrik yang terbatas.

Kondisi ini menyebabkan, layanan hemodialisis bagi ratusan pasien harus tertunda.

Hemodialisis merupakan prosedur medis untuk membersihkan darah dari zat-zat sisa dan kelebihan cairan ketika ginjal seseorang tidak mampu melakukannya secara normal.

Biasanya prosedur ini dilakukan pada pasien yang mengalami gagal ginjal akut atau kronis.

Hemodialisis juga disebut dengan istilah awam cuci darah.

Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir November lalu, meluluhlantahkan ribuan rumah, merusak berbagai fasilitas publik hingga 1.000an orang meninggal dunia.

Sudah hampir dua minggu berlalu, sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Aceh dan Sumatera Utara mulai kembali beroperasi pascabencana.

Merujuk Laporan Situasi Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada 15 Desember 2025 pukul 22.00 WIB, di Aceh Tamiang, RSUD Muda Sedia telah membuka layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, serta kamar operasi.

ILUSTRASI CUCI DARAH - Dengan rutin menjalani cuci darah, pasien gagal ginjal bisa tetap beraktivitas dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih nyaman. Inovasi teknologi peralatan ginjal makin berkembang sehingga mampu menyaring racun secara maksimal. (dok Tribun Jogja)

Meski demikian, layanan ICU dan hemodialisis belum dapat dijalankan karena kendala teknis, termasuk instalasi air dan pengecekan alat kesehatan. Kondisi listrik dilaporkan aman, namun beberapa alat laboratorium mengalami kerusakan akibat bencana.

Di Kota Langsa, RSUD Langsa telah mengaktifkan layanan IGD, rawat inap, serta beberapa layanan penunjang seperti ICU, NICU, dan ruang bedah.

Namun, layanan hemodialisis dan radiologi belum dapat beroperasi karena aliran listrik PLN terhenti selama enam hari, sehingga mesin yang tersedia belum dapat digunakan.

Kondisi serupa terjadi di RSUD Zubir Mahmud, Aceh Timur.

Layanan dasar seperti IGD, laboratorium klinik, dan rawat inap telah berjalan, tetapi layanan hemodialisis dan radiologi masih terhenti akibat pemadaman listrik PLN selama empat hari.