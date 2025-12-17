Akses CT Scan Merata, Kemenkes: Deteksi Dini Penyakit Bisa Dirasakan Warga Kota hingga Desa

Ringkasan Berita: Kemenkes perluas akses CT scan nasional.

Dukung deteksi dini PTM dan perkuat sistem rujukan.

Didukung pelatihan SDM dan kerja sama global.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) menargetkan, akses CT scan merata ke seluruh provinsi.

Harapannya alat modern ini bisa dirasakan oleh warga kota hingga desa.

CT scan merupakan teknologi penting dalam layanan kesehatan modern.

Cara kerja CT Scan menggunakan sinar-X dan pemrosesan komputer canggih, CT scan memberikan gambar 2D dan 3D yang cepat dan detail dari organ dalam, tulang, pembuluh darah, dan jaringan lunak, membantu dokter mendiagnosis cedera dan penyakit dengan cepat.

Teknologi ini memungkinkan deteksi dini kondisi, menentukan ukuran dan penyebaran tumor atau infeksi, memantau efektivitas pengobatan (seperti kemoterapi atau radioterapi), serta memandu prosedur seperti biopsi pada organ dalam.

Kemenkes pada Rabu (17/12) mengumumkan peningkatan akses terhadap pencitraan diagnostik canggih melalui program Strengthening Indonesia’s Healthcare Referral Network (SIHREN).

SIHREN merupakan program untuk memodernisasi sistem rujukan nasional dan memperluas akses diagnostik serta pengobatan di seluruh nusantara, dengan fokus pada penanganan penyakit tidak menular (PTM), kesehatan ibu dan anak, serta ketahanan terhadap pandemi.

Kemenkes bakal menghadirkan layanan berkualitas tinggi yang merata bagi lebih dari 280 juta penduduk Indonesia.

Ada lebih dari 300 CT scan canggih ke rumah sakit umum di seluruh 38 provinsi, termasuk wilayah perkotaan dan terpencil.

Pengadaan CT scan dalam program SIHREN ini dilakukan melalui proses lelang internasional yang terbuka dan kompetitif sesuai ketentuan pengadaan Islamic Development Bank (IsDB)

GE HealthCare terpilih sebagai pemenang setelah melalui evaluasi teknis dan harga yang ketat.

Selain penyediaan alat, perusahaan Amerika Serikat ini juga menjalankan program pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk mendukung penggunaan teknologi pencitraan medis serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan.

Presiden dan CEO Internasional GE HealthCare, Elie Chaillot, menyatakan, perusahaannya mendukung program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam memperluas akses layanan diagnostik, termasuk ke wilayah pedesaan dan terpencil.

Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

“Kami bangga mendukung visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Inisiatif ini memastikan teknologi diagnostik canggih menjangkau komunitas pedesaan dan terpencil, mempromosikan pemerataan layanan kesehatan dan menghadirkan perawatan yang menyelamatkan nyawa pasien,” kata dia.