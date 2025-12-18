WHO Soroti Varian Flu Subklade K, Pakar Prediksi Berpotensi Lebih Berat, Gejalanya Kelelahan Ekstrem

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

Ringkasan Berita: Muncul varian baru virus influenza A H3N2 yang dikenal sebagai subklade K.

WHO dalam keterangannya menyebut subklade K sebagai bagian dari “evolusi penting” virus influenza A (H3N2).

Muncul laporan peningkatan pasien yang mengalami gejala lebih berat dibandingkan strain influenza sebelumnya.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dunia kesehatan global tengah menyoroti kemunculan varian baru virus influenza A H3N2 yang dikenal sebagai subklade K.

Varian ini terdeteksi sebagai pemicu meningkatnya kasus flu di berbagai negara dan dinilai berpotensi memperberat musim flu tahun ini.

Baca juga: Sebentar Lagi Liburan, Jaga Kesehatan! Ini Tips Hindari Flu, Dehidrasi,Gawat Darurat di Perjalanan

Dilansir dari Fox News Digital, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam keterangannya menyebut subklade K sebagai bagian dari “evolusi penting” virus influenza A (H3N2).

Perubahan tersebut memunculkan kekhawatiran terkait tingkat penularan serta efektivitas vaksin flu musiman yang digunakan saat ini.

Musim flu sendiri telah dimulai di sejumlah wilayah dunia, termasuk Amerika Serikat, dengan laporan peningkatan pasien yang mengalami gejala lebih berat dibandingkan strain influenza sebelumnya.



Penilaian Pakar: Varian Lebih Agresif

Profesor praktik kesehatan masyarakat dari Northeastern University, Boston, Dr. Neil Maniar, menyampaikan bahwa temuan awal menunjukkan subklade K memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi.

Rekomendasi Untuk Anda

“Sudah jelas bahwa ini adalah varian flu yang cukup parah,” ujar Maniar dalam wawancara dengan Fox News Digital dikutip, Rabu (17/12/2025).

Baca juga: Batuk Pilek, Badan Terasa Sangat Pegal dan Sakit, Itu Gejala Flu atau Common Cold?

Ia menambahkan, di wilayah-wilayah dunia tempat varian ini telah menyebar luas, dampaknya sudah terlihat pada peningkatan kasus dengan kondisi yang lebih serius.

“Tentu saja di bagian lain dunia di mana varian ini telah meluas, hal itu telah menyebabkan beberapa penyakit parah, dan kita sudah melihat musim flu yang agresif,” katanya.



Gejala Lebih Berat

Varian influenza A H3N2 subklade K dilaporkan menimbulkan gejala yang lebih berat, antara lain demam tinggi, menggigil, sakit kepala, kelelahan ekstrem, batuk, nyeri tenggorokan, serta pilek.

Perbedaan karakteristik virus ini membuat para ahli menilai bahwa kekebalan alami masyarakat terhadap strain sebelumnya tidak sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap subklade K.

Maniar menyebut kondisi tersebut berkontribusi pada meningkatnya risiko penyebaran dan keparahan penyakit di tingkat komunitas.



Efektivitas Vaksin Jadi Perhatian

Menurut Maniar, subklade K menjadi “badai sempurna” bagi musim flu yang berat karena muncul di tengah menurunnya tingkat vaksinasi influenza secara global.

Serta, adanya ketidakpastian apakah vaksin flu tahun ini sepenuhnya sesuai dengan mutasi tersebut.