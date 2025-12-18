Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Virus Influenza

Lonjakan Kasus Flu Varian Baru Terjadi di AS, Kemenkes Ungkap Situasi Influenza di Indonesia

Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat saat ini sedang menghadapi kenaikan kasus flu (influenza). Begini situasi di Indonesia.

Editor: Anita K Wardhani
Ringkasan Berita:
  • Amerika Serikat dan beberapa negara saat ini sedang menghadapi kenaikan kasus flu (influenza).
  • Kasus flu kali ini didominasi oleh virus subklade A(H3N2) J.2.4.1 alias K.
  • Situasi di Indonesia dilaporkan Kemenkes menurun.

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat saat ini sedang menghadapi kenaikan kasus flu (influenza).

Kasus flu kali ini didominasi oleh virus subklade A(H3N2) J.2.4.1 alias K.

Baca juga: WHO Soroti Varian Flu Subklade K, Pakar Prediksi Berpotensi Lebih Berat, Gejalanya Kelelahan Ekstrem

Virus subklade K mengalami beberapa perubahan dibandingkan virus influenza A(H3N2) sebelumnya.

Namun, berdasarkan data epidemiologi terkini, belum terlihat ada peningkatan keparahan penyakit, meskipun subklade ini menunjukkan perkembangan penting dalam evolusi virus influenza A(H3N2).

Situasi di Indonesia

ILUSTRASI FLU - Gambar ini dibuat menggunakan kecerdasan buatan, Minggu (14/9/2025).
ILUSTRASI FLU - Gambar ini dibuat menggunakan kecerdasan buatan, Minggu (14/9/2025). (AI ChatGPT)
Lalu, bagaimana situasi di Indonesia?

Kepala Biro Humas Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Aji Muhawarman mengatakan, kasus flu di Tanah Air justru menunjukkan tren penurunan dalam beberapa minggu terakhir.

Data surveilans dari sistem pemantauan penyakit pernapasan nasional (termasuk ILI – influenza-like illness) hingga 14-Desember-2025 menunjukkan proporsi influenza pada minggu ke- 49 menurun menjadi 8 persen dari 35 persen di minggu sebelumnya.

Meski demikian, situasi tetap dipantau secara ketat oleh otoritas kesehatan.

“Trennya dalam beberapa minggu terakhir sudah flat cenderung turun,” kata dia saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (18/12/2025).

Dari kasus influenza yang terdeteksi sekitar 33 persen terjadi pada kelompok usia >=60 tahun.

Merujuk data pemantauan resmi Kemenkes dilaporkan bahwa pada minggu ke-49 dari total 48 spesimen yang diperiksa, terdeteksi 4 kasus positif influenza, terdiri atas 3 positif A (H3N2), 1 positif A (H1N1Pdm09).

Data ini dikumpulkan dari pemeriksaan di 13 B/BLKM, 9 rumah sakit, dan Laboratorium Biologi Kesehatan.

Data pada beberapa minggu terakhir masih bersifat sementara sehingga dapat mengalami perubahan.

Pentingnya Vaksin

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
influenza
Flu Subklade K
Kemenkes
