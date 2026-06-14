Serahkan Trofi Juara LCC Empat Pilar MPR RI Kalteng, Siti Fauziah Ungkap Pembaruan Lomba

TRIBUNNEWS.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, S.E,. M.M mengungkapkan sejumlah pembaruan dalam penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026.

Inovasi tersebut mencakup penyempurnaan sistem penilaian, penguatan mekanisme pengawasan, hingga penambahan kategori penghargaan guna meningkatkan kualitas kompetisi.

Hal itu disampaikan Siti Fauziah usai menyerahkan piala dan medali kepada SMAN 2 Katingan Kuala sebagai Juara I LCC Empat Pilar MPR RI tingkat SMA se-Provinsi Kalimantan Tengah di Kalawa Convention Hall, Palangka Raya, Sabtu (13/6).

Menurut Ibu Titi sapaan akrab Siti Fauziah, evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap berbagai aspek teknis perlombaan agar pelaksanaan LCC berlangsung lebih transparan, objektif, dan akuntabel.

Salah satu perubahan yang diterapkan ialah penggunaan sistem monitoring yang memungkinkan dewan juri dan panitia melakukan peninjauan ulang apabila terjadi perbedaan pandangan dalam proses penilaian.

“Dalam kejuaraan LCC sekarang ada sistem monitoring. Apabila ada permasalahan atau ketidaksepahaman dalam penilaian, kita bisa melihat rekam ulangnya. Kemudian, kami juga melibatkan lebih banyak juri daerah,” ujar Ibu Titi.

Selain itu, MPR RI mewajibkan seluruh dewan juri menggunakan headphone monitor selama perlombaan berlangsung. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap jawaban peserta dapat terdengar dengan jelas sehingga meminimalkan potensi kesalahan penilaian.

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“Banyak teknis lomba yang kami evaluasi. Sekarang juri juga harus menggunakan headphone. Itu menjadi kewajiban agar lebih jelas mendengarkan jawaban-jawaban peserta,” katanya.

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Hadirkan Apresiasi Yel-Yel Terbaik

Penyelenggaraan LCC saat ini juga menghadirkan kategori baru, yakni Apresiasi Yel-Yel Terbaik. Penghargaan tersebut diberikan kepada peserta yang mampu menampilkan kreativitas dan semangat kebangsaan melalui yel-yel yang dibawakan pada awal lomba.

Ibu Titi menjelaskan, penilaian tidak hanya berfokus pada semangat yang ditunjukkan peserta, tetapi juga memperhatikan unsur budaya daerah, nasionalisme, serta kemampuan memadukan penggunaan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing secara tepat.

“Yel-yel ini sekarang kami nilai dengan harapan para peserta menampilkan kreasi yang berbau kedaerahan, nasional, dan internasional. Saya pribadi melihat penggunaan bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa Indonesia yang baik dari materi yang ditampilkan,” tuturnya.

Pada LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Apresiasi Yel-Yel Terbaik di Babak Penyisihan 1 diberikan kepada SMAN 1 Pangkalan Bun, Apresiasi Yel-Yel Terbaik di Babak Penyisihan 2 diberikan kepada SMAN 1 Kuala Kurun dan Apresiasi Yel-Yel Terbaik di Babak Penyisihan 3 diberikan kepada SMAN 1 Buntok.

Ibu Titi berharap kategori tersebut dapat terus dipertahankan hingga pelaksanaan grand final LCC Empat Pilar MPR RI di Jakarta sebagai ruang bagi peserta untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan.

“Harapannya, Apresiasi Yel-Yel Terbaik ini nantinya akan terus dilakukan sampai grand final di Jakarta,” pungkasnya.(*)

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