Pastikan BSPS Tepat Sasaran, Mendagri Tito Tinjau Program Bedah Rumah di Jakbar

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat (Jakbar), Senin (15/6/2026).

Peninjauan yang juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti tersebut untuk memastikan bantuan perbaikan rumah diterima oleh masyarakat yang tepat.

Dalam kesempatan itu, Mendagri bersama rombongan berdialog langsung dengan warga penerima BSPS. Dialog juga dilakukan secara virtual dengan sejumlah penerima bantuan di lokasi lainnya di Jakarta. Mendagri mengecek langsung kondisi rumah warga penerima bantuan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Mendagri mengatakan, pemerintah secara konsisten melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Menurutnya, kunjungan lapangan bersama Menteri PKP dan Kepala BPS telah beberapa kali dilakukan di berbagai daerah, termasuk di DKI Jakarta. "Kita langsung turun ke lapangan saat ini, sudah berapa kali kita turun dengan Pak Ara (Menteri PKP), dengan Ibu Wini [Kepala] BPS," ujarnya.

Ia mengungkapkan, program bantuan perumahan saat ini mengalami peningkatan jumlah yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, jumlah rumah yang memperoleh bantuan terus bertambah sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat program tersebut.

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Di lain sisi, dirinya menegaskan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar dukungan terhadap program perbaikan rumah dapat diperkuat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pasalnya, kata Mendagri, ada salah seorang penerima bantuan di Jakarta Timur yang mengaku telah menempati rumah yang sama selama 50 tahun tanpa pernah mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah.

"Saya kira ini adalah terobosan luar biasa dari Bapak Presiden yang dieksekusi oleh Pak Ara, dan Kemendagri pasti akan mendukung sepenuhnya dengan berbagai apa pun yang bisa kita kerjakan," pungkasnya.

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Turut hadir dalam kesempatan itu Wali Kota Jakbar Iin Mutmainnah, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Rani Mauliani, para pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga, serta pejabat terkait lainnya. Dalam kesempatan itu juga dilakukan peluncuran secara simbolis pelaksanaan program BSPS di DKI Jakarta.