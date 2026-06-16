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Mendagri: Definisi MBR dan Persyaratan Domisili Akan Disesuaikan untuk Program 3 Juta Rumah

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

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Editor: Content Writer
zoom-in Mendagri: Definisi MBR dan Persyaratan Domisili Akan Disesuaikan untuk Program 3 Juta Rumah
dok. Kemendagri
TIGA JUTA RUMAH - Mendagri Muhammad Tito Karnavian menghadiri Sosialisasi Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Lapangan Persima, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Senin (15/6/2026). Kemendagri tengah menyiapkan dukungan lain guna menyukseskan Program 3 Juta Rumah. 
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TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Salah satunya melalui revisi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta penyusunan dasar hukum yang mempermudah masyarakat mengakses program perumahan meski berdomisili berbeda dengan alamat yang tercantum di KTP.

Revisi tersebut akan dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Salah satu perubahan yang diusulkan adalah peningkatan batas maksimal pendapatan MBR bagi masyarakat yang belum menikah, dari sebelumnya Rp7 juta menjadi Rp8,5 juta per bulan, sehingga lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut.

"Kita akan revisi kembali. Karena Pak Ara (Menteri PKP) mau memperluas [definisi] masyarakat berpenghasilan rendah itu," ujar Mendagri dalam keterangannya kepada wartawan usai acara Sosialisasi Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Lapangan Persima, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Senin (15/6/2026).

Mendagri memaparkan, saat ini jajarannya telah melakukan upaya nyata dalam mendukung program prioritas nasional tersebut. Ini dimulai dengan mengoordinasikan langkah bersama kepala daerah serta membuat kebijakan seperti membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

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"Daerah jangan khawatir akan kekurangan PAD (Pendapatan Asli Daerah), karena tahun depannya dapat pajak bumi dan bangunan (PBB). Jadi kalau tanah kosong pajaknya ringan, ada bangunannya nanti akan dapat untung, ekonomi berputar," terangnya.

Bersama Menteri PKP, Mendagri juga rutin melakukan peninjauan langsung penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Terkini, peninjauan dilakukan di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

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Peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan kunjungan ini untuk memastikan penerima manfaat program secara langsung.

"Semuanya juga bergerak seperti ini langsung door to door, lihat langsung ke lapangan, menyentuh langsung di rakyat. Jadi bukan berdasarkan informasi, apalagi di belakang meja," katanya. 

Mendagri menilai kawasan Tambora sebagai salah satu daerah terpadat di Indonesia dan banyak terdapat perumahan yang tidak layak. Ia pun sempat melihat langsung salah satu rumah kecil yang ditempati 10 orang. 

Ia mengatakan, kunjungan ke lapangan bersama Menteri PKP juga sering dilakukan, seperti awal Juni lalu di Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya dilakukan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, hingga kawasan perbatasan di Sulawesi Utara.

"Jadi program Bapak Prabowo di antaranya program rumah ini betul-betul menyentuh, karena peduli rakyat kecil. Ini riil, saya mendampingi Pak Ara (Menteri PKP) bukan sekali ini aja," pungkasnya. (*)

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Tags:
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Program 3 Juta Rumah
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Muhammad Tito Karnavian
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