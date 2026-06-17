Menpora Erick Optimistis CdM Todotua Pasaribu Bawa Kontingen Indonesia Raih Hasil Positif

TRIBUNNEWS.COM - Komite Olimpiade Indonesia (KOI) secara resmi menetapkan Todotua Pasaribu sebagai Chef de Mission (CdM) yang akan memimpin Kontingen Indonesia dalam ajang Asian Games 2026.

Langkah strategis ini dipaparkan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) KOI Raja Sapta Oktohari, Senin (15/6/2026), sebagai bentuk penegasan kesiapan Tim Indonesia dalam menatap ajang multievent olahraga paling bergengsi di Asia.

Kehadiran CdM ini diharapkan memperkuat komitmen kepemimpinan dalam mendukung, melindungi, dan mengawal perjuangan para atlet Merah Putih menuju prestasi terbaik di panggung Asian Games.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyambut baik penunjukan Todotua Pasaribu untuk memimpin kontingen Merah Putih berjuang di Asian Games 2026.

“Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penunjukan Bapak Todotua Pasaribu sebagai Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang. Penugasan ini merupakan amanah besar dalam mengawal perjuangan atlet-atlet Indonesia di ajang olahraga terbesar di Asia,” ujar Menpora Erick.

Todotua Pasaribu sendiri saat ini menjabat Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Di ranah olahraga, pria 46 tahun ini dikenal aktif dalam pengembangan ekosistem olahraga terutama bola basket.

Di antaranya lewat pendirian klub profesional Kesatria Bengawan Solo dan juga aktif dalam Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi).

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Melihat pengalaman dan sepak terjang Todotua selama ini, Menpora Erick yakin kepemimpinan sang CdM akan membawa atmosfer positif ke dalam kontingen agar terus termotivasi dan terjaga semangatnya untuk memberikan yang terbaik demi bangsa.

“Saya meyakini Bapak Todotua Pasaribu memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan koordinasi lintas sektor, serta pengalaman manajerial yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kesiapan kontingen Indonesia. Peran CdM tidak hanya hadir saat pertandingan berlangsung, tetapi juga memastikan seluruh proses persiapan, pelayanan, dan kebutuhan atlet dapat berjalan secara optimal,” tambah Menpora Erick.

Melalui kolaborasi yang solid dan persiapan yang matang, Indonesia siap melangkah menuju Asian Games 2026 dengan semangat, optimisme, dan tekad untuk mengharumkan nama bangsa. Apalagi Asian Games 2026 merupakan momentum penting dalam peta jalan prestasi olahraga Indonesia menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

“Asian Games 2026 merupakan momentum penting untuk menunjukkan kemajuan pembinaan olahraga nasional sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju target-target besar Indonesia di ajang multievent internasional berikutnya. Ini merupakan salah satu jembatan dan tolok ukur kontingen kita sebelum menuju Olimpiade 2028. Karena itu, saya berharap di bawah kepemimpinan CdM Todotua Pasaribu, seluruh elemen kontingen dapat bergerak dalam satu semangat, satu tujuan, dan satu tekad untuk mengharumkan nama bangsa,” pungkas Menpora Erick.

Sementara itu Todotua menyebut penunjukan dirinya sebagai CdM adalah amanah besar yang mesti ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Fokus utama timnya memastikan atlet mendapatkan dukungan terbaik, baik dari sisi persiapan maupun saat bertanding.

"Dengan dukungan yang tepat, saya yakin atlet Indonesia dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik untuk bangsa,” tutur Todotua.

Sebagai CdM, Todotua akan memimpin Tim Indonesia dalam pesta olahraga terbesar se-Asia yang berlangsung di Aichi-Nagoya, Jepang, 19 September–4 Oktober 2026 mendatang.

Ia memimpin koordinasi menyeluruh tim Indonesia, mulai dari sinkronisasi persiapan cabang olahraga, penguatan layanan atlet, sampai memastikan kesiapan operasional kontingen selama penyelenggaraan Asian Games.

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