Surat Yasin sebagai Penarik Rezeki, Baca Ayat Mana Saja?

Surat Yasin berisi penjelasan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT.

Selain membaca Surat Yasin, ada beberapa amalan sunnah pengundang rezeki.

TRIBUNNEWS.COM - Surat Yasin merupakan surat ke-36 di dalam kitab suci Al-Qur'an.

Sebagai amalan sehari-hari, Surat Yasin dipercaya dapat mendatangkan rezeki.

Kandungan surat Yasin membahas kekuasaan Allah SWT, hari kiamat, kebenaran Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT.

Selain itu, beberapa ayat dalam Surat Yasin membahas balasan amal kebaikan, menggambarkan nikmat dan karunia Allah SWT.

Ulama sufi Turki, Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili, menulis kitab tasawuf yang membahas amalan wirid.

Membaca Surat Yasin untuk melancarkan rezeki tidak merujuk pada akidah atau fikih, namun dapat dijadikan amalan wirid yang dikerjakan secara rutin sebagaimana ayat-ayat dalam surat lain.

Hal ini karena setiap perbuatan bersandarkan pada niatnya dan semata-mata mengharap ridha Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan…” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam kitab Khozinatul Asror karya Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili, membahas beberapa surat dalam Al-Qur'an termasuk Surat Yasin.

Ayat ke-1

يسٓ (7×)

Yā Sīn (7×)

Arti: “Ya Sin.” (7×)

Ayat ke-38

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (14×)

Wasysyamsu tajrī limustaqar-rilahā, żālika taqdīrul-‘azīzil-‘alīm. (14×)

Arti: “Dan matahari berjalan pada tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan (takdir) Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui.” (14×)

Ayat ke-58

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (16×)

Salāmun qawlan mir rabbir raḥīm. (16×)

Arti: “(Kepada mereka dikatakan:) ‘Salam,’ sebagai ucapan dari Tuhan Yang Maha Penyayang. (16×)

Ayat ke-81

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (4×)

Awa laisa alladzī khalaqas-samāwāti wal-arḍa biqādirin ‘alā an yakhluqa mitslahum? Balā wa huwa al-khallāqul-‘alīm. (4×)

Arti: “Dan tidakkah Dia yang menciptakan langit dan bumi mampu (pula) menciptakan yang serupa dengan mereka? Tentu saja mampu! Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.” (4×)

Keutamaan Surat Yasin

Dalam kitab Tafsir Surat Yasin, dijelaskan bahwa ada beberapa keutamaan Surat Yasin.

Apabila ada orang yang lapar lalu membaca surat Yaasin dengan khusyu' maka Allah mengenyangkan.

Apabila ada orang yang susah lalu membaca surat Yaasin maka Allah menghilangkan kesedihannya.

Apabila ada orang yang mempunyai hajad maka Allah akan mengabulkan hajadnya.

Apabila surat Yaasin dibaca pada waktu pagi maka Allah akan melindungi sampai waktu sore.

Apabila surat Yaasin dibacakan untuk suatu kaum maka kaum tersebut terbebas dari penyakit, wabah, malapetaka.

Apabila surat Yaasin dibaca waktu malam maka Allah akan melindungi hingga waktu pagi.

Apabila ada orang jahat meninggal lalu dibacakan surat Yaasin maka siksa di alam kubur diringankan oleh Allah.

Apabila surat Yaasin dibacakan bagi orang baik yang meninggal dunia maka rohnya tenang di alam kubur.

Amalan Penarik Rezeki

Selain membaca Surat Yasin secara rutin, seorang muslim dapat mengerjakan amalan lain untuk memperlancar rezeki.

Rezeki tersebut tidak terbatas pada harta benda, melainkan juga kesehatan, kebahagiaan, dan merasa cukup atas nikmat Allah SWT.

Dalam buku Amalan Sunnah Pengundang Rezeki oleh Imam Nawawi disebutkan beberapa amalan sunnah yang dapat memperlancar rezeki.

1. Sholat Sunnah

Mengerjakan sholat sunnah dapat memperlancar rezeki.

Ada banyak sholat sunnah, di antaranya sholat dhuha, sholat rawatib, sholat qobliyah, dll.

"Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah shalat. Allah 'azza wa jalla berkata kepada malaikat-Nya dan Dia-lah yang lebih tahu, "Lihatlah pada shalat hamba-Ku. Apakah shalatnya sempurna ataukah tidak? Jika shalatnya sem-purna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempur-na. Namun jika dalam shalatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman: Lihatlah, apakah hamba-Ku me-miliki amalan sunnah. Jika hamba-Ku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman: sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnah-nya." Kemudian amalan lainnya akan diperlakukan se-perti ini." (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

2. Puasa Sunnah

Puasa sunnah juga dapat memperlancar rezeki bagi seorang muslim yang ikhlas melakukannya.

Selain itu, orang yang berpuasa dijauhkan dari neraka.

"Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh tujuh puluh ribu musim." (HR. Al-Bukhari-Muslim)

3. Membaca Dzikir

Berdzikir seperti membaca istighfar diyakini dapat memperlancar rezeki.

Hal ini karena istighfar merupakan bentuk permohonan ampun seorang hamba kepada Allah SWT.

4. Silaturahmi

Silaturahmi bermakna tali persahabatan atau persaudaraan.

Menyambung tali silaturahmi dengan orang lain maka dapat memperlancar rezeki.

Rezeki tersebut dapat berupa hubungan yang baik, saling peduli, dan membantu.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)