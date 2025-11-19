Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Cara Membedakan Chinese Food Halal dan Non Halal, Minyak Babi Diganti Minyak Kulit Ayam dan Bawang

Banyak masyarakat Indonesia ragu-ragu makan masakan khas China dengan alasan kehalalan

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: willy Widianto
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Cara Membedakan Chinese Food Halal dan Non Halal, Minyak Babi Diganti Minyak Kulit Ayam dan Bawang
 TRIBUNNEWS/WILLY WIDIANTO 
CIRI CHINESE FOOD - Chef Chinese Food Restoran Jaderiver di Hotel Pullman Ciawi, Ahmad Badrus Ruslan(kiri berbaju hitam) saat ditemui di restoran Jaderiver di Hotel Pullman Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Selasa(18/11/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Banyak masyarakat Indonesia ragu-ragu untuk makan di restoran yang menyajikan masakan khas China
  • Salah satu alasan yang sering dilontarkan adalah soal kehalalannya
  • Chef Ahmad Badrus Ruslan membagikan tips aman menyantap hidangan makanan China

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Chinese food belakangan jadi makanan favorit di Indonesia. Banyak restoran atau rumah makan yang bermunculan khusus menyajikan masakan khas Negara Tirai Bambu tersebut.

Popularitasnya juga dipengaruhi oleh adaptasi kuliner khas China seperti kwetiau, capcay dan bakmi.

Namun, banyak masyarakat Indonesia ragu-ragu untuk makan di restoran yang menyajikan masakan khas China. Salah satu alasan yang sering dilontarkan adalah soal kehalalannya.

Chef Chinese Food Restoran Jaderiver di Hotel Pullman Ciawi, Ahmad Badrus Ruslan membagikan tips aman menyantap hidangan makanan China.

Kata dia, restoran China yang aman dan halal biasanya terlihat dari minyak goreng untuk memasak.

Rekomendasi Untuk Anda

Resto Chinese Food yang halal dan aman biasanya menggantikan minyak goreng yang dicampur dengan ayam atau lebih tepatnya kulit ayam.

"Biasanya dari minyaknya beda, pakainya minyak bawang dari semua bawang dan ayam, kulit ayam dan lemak ayam," kata Chef Ahmad saat ditemui di Hotel Pullman Ciawi, Selasa(18/11/2025).

Chef Ahmad juga menyebutkan perbedaan soal tata urutan menghidangkan makanan China dibandingkan masakan khas Nusantara.

Kata dia dalam penyajian Chinese food nasi dikeluarkan belakangan, atau sebelum dessert alias pencuci mulut disajikan.

Alasannya kata dia agar konsumen tidak terlalu kenyang lantaran banyaknya makanan yang disajikan cukup banyak.

"Jadi kalau ramai atau grup bisa sampai 8 sampai 9 main course, kalau individu 5 sampai 6 main course. Jadi Chinese food itu banyak, appetizer saja kadang ada salad buah, salad sayur, jelly fish," ujarnya.

Baca juga: Kepala BGN Dadan Mendadak Ditelepon Prabowo, Tanya Isu Ompreng MBG Diduga Mengandung Minyak Babi

Chinese food juga kerap menyajikan nasi goreng. Namun, penyajian nasi goreng khas China dengan khas Indonesia berbeda.

Kalau nasi goreng lokal khas dalam negeri pasti menggunakan kecap manis, sayuran seperti sawi dan daging ayam.

Namun nasi goreng khas China tidak menggunakan kecap manis, rasanya lebih smoky dan menggunakan putih telur.

Aroma smoky didapat dari cara memasak di kompor menggunakan high temperature.

"Juga menggunakan minyak bawang, semua bawang, bawang putih, bawang merah, bawang bombay," kata Chef Ahmad.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Tags:
chinese food
minyak babi
minyak kulit
Kulit Ayam
kuliner
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas