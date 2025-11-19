2 Ayat Terakhir Surat Al-Baqarah, Bisa Lindungi Diri dari Gangguan Ghaib

Ringkasan Berita: Dua ayat terakhir Surat Al-Baqarah ayat 285-286 memiliki keistimewaan.

Dalam sejumlah hadis, disebutkan bahwa surat itu dapat mendatangkan perlindungan Allah SWT.

Hadis lain menyebutkan dua ayat tersebut dapat mengundang ridha Allah SWT untuk kecukupan rezeki.

TRIBUNNEWS.COM - Dua ayat terakhir Al-Baqarah merupakan ayat ke-285 dan ke-286.

Surat Al-Baqarah merupakan surat terpanjang di dalam Al-Quran dan diturunkan di kota Madinah.

Ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah dapat dibaca secara rutin sebagai doa harian.

Salah satu keutamaannya yaitu sebagai pelindung dari gangguan ghaib seperti setan.

Dalam hadis dijelaskan Allah SWT akan mencukupkan segala kebutuhan dan melindungi orang yang membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah.

Dari Abu Mas'ud al-Anshari, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca dua ayat ini, yakni akhir surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka keduanya telah mencukupinya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dikutip dari Al-Qur'an terbitan Kementerian Agama, berikut bacaan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah.

Al-Baqarah Ayat 285

اٰمَنَ الرَّسُوۡلُ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡهِ مِنۡ رَّبِّهٖ وَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ‌ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓٮِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ اَحَدٍ مِّنۡ رُّسُلِهٖ‌ ۚ وَقَالُوۡا سَمِعۡنَا وَاَطَعۡنَا‌ ۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيۡكَ الۡمَصِيۡرُ

Aaamanar rasulu bima unzila ilaihi mirrobbihi wal mu'minun, kullun aamana billahi wamala ikatihi wakutubihi warusulih, laa nufarriqu baina ahadim mirrusulih, wa qalu sami’na wa atha'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masirr

Artinya: "Rasul (Muhammad) telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an) dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata), "Kami tidak membeda-bedakan seorangpun dari rasul-rasul-Nya." Dan mereka berkata, "Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami Ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat (kami) kembali,"

Al-Baqarah Ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَهَا ‌ؕ لَهَا مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيۡهَا مَا اكۡتَسَبَتۡ‌ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَاۤ اِنۡ نَّسِيۡنَاۤ اَوۡ اَخۡطَاۡنَا ‌ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَاۤ اِصۡرًا كَمَا حَمَلۡتَهٗ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِنَا ‌‌ۚرَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ‌ ۚ وَاعۡفُ عَنَّا وَاغۡفِرۡ لَنَا وَارۡحَمۡنَا ۚ اَنۡتَ مَوۡلٰٮنَا فَانۡصُرۡنَا عَلَى الۡقَوۡمِ الۡكٰفِرِيۡنَ

Laa yukallifullahu nafsan illa wusngaha, laha maa kasabat wa alaiha maktasabat, rabbana la tuakhidna in nasiina au ahtokna, rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alalladzina min qoblina, rabbana wala tuhammilna maa laa thoo qotalana bih, wa’fu anna waghfirlana, warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin.

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa): 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."

Keutamaan Membaca Surat Al-Baqarah Ayat 285-286

Dalam buku Fiqih Doa dan Dzikir Jilid 2 oleh Syaikh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al Badr dan Langsung Hafal dan Paham Surat-Surat Pilihan Yaasiin, Al-Waaqi'ah, Al-Mulk karya Rusdianto, disebutkan beberapa keutamaan ayat 285-286 surat Al-Baqarah.

1. Dapat Mengusir Setan

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT menulis dalam kitab dua ribu tahun sebelum menciptakan surga dan bumi, serta mengirim dua ayat untuk mengakhiri Al Baqarah. Jika dibaca selama tiga malam dalam rumah maka setan tidak akan mendekatinya." (HR Tirmidzi)

2. Doanya akan Dikabulkan

Sebuah hadis dari Al-Qasim menyebutkan bahwa Allah SWT akan menjawab hajat orang yang menyebut nama-Nya.

"Nama Allah SWT yang terbaik yang jika dengan sebutan tersebut maka Dia akan menjawab ada dalam tiga surat yaitu surat Al Baqarah, Ali Imran, dan Thahaa." (HR Ibnu Majah)

3. Dijauhkan dari Bencana