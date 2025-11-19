Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ramalan Zodiak

Ramalan Zodiak Kamis, 20 November 2025: Taurus Alami Ketegangan Mental, Virgo Merasa Rileks

Simak ramalan zodiak dari 12 bintang untuk Kamis, 20 November 2025, dari zodiak Aries hingga Pisces.

Penulis: Nuryanti
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Ramalan Zodiak Kamis, 20 November 2025: Taurus Alami Ketegangan Mental, Virgo Merasa Rileks
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
ILUSTRASI LIBURAN - Pantai Ancol di Jakarta Utara penuh dengan keluarga yang menghabiskan waktu sisa libur lebaran, Sabtu (5/4/2025). Simak ramalan zodiak dari 12 bintang untuk Kamis, 20 November 2025, dari zodiak Aries hingga Pisces. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ramalan zodiak 12 bintang untuk Kamis, 20 November 2025.

Ramalan horoskop adalah metode dasar astrologi kuno, yang dengannya kita dapat mempelajari sejarah dan masa depan seseorang atau suatu tempat serta meramalnya.

Menurut ramalan zodiak, Taurus bisa mengalami ketegangan mental yang tidak perlu.

Kemudian, Virgo merasa rileks dan dalam suasana hati yang tepat untuk menikmati hidup.

Ramalan Zodiak Kamis, 20 November 2025

Dilansir laman Astrosage, inilah ramalan zodiak untuk Kamis (20/11/2025):

1. Aries

Terlalu banyak kekhawatiran dan stres dapat menyebabkan hipertensi.

Jangan meminjamkan uang kepada siapa pun tanpa mempertimbangkannya, karena dapat menimbulkan masalah besar di masa mendatang.

2. Taurus

Kenangan masa kecil akan membuat Anda tetap terlibat.

Dalam prosesnya, Anda bisa mengalami ketegangan mental yang tidak perlu.

Salah satu kecemasan dan stres terbesar Anda akan berasal dari hilangnya kemampuan untuk sesekali bersikap kekanak-kanakan.

Baca juga: 5 Zodiak yang Paling Kreatif, Pisces Urutan Pertama, Leo Percaya Diri Tentukan Kreativitas

3. Gemini

Kenikmatan dan kegembiraan sejati bagi mereka yang ingin bersenang-senang.

Berhati-hatilah agar tidak terjebak dalam transaksi keuangan yang meragukan.

Halaman 1/4
1234
Tags:
Ramalan Zodiak
Taurus
Ramalan Zodiak Kamis 20 November 2025
Tribunnews
