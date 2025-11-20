Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tak Hanya Cerita, CELOTEH Menyuguhkan Kisah Lokal yang Sarat Inspirasi

CELOTEH menghadirkan kumpulan cerita lokal terbaik yang inspiratif, bermakna, dan berkualitas.

Editor: Andra Kusuma
Tribunshopping.com
CELOTEH menghadirkan cerita lokal unggulan dengan tema kuat, tulisan rapi, dan foto berkualitas. 

TRIBUNNEWS.COM - Tahukah kamu tentang CELOTEH?

Kamu Ingin Ceritamu Menjadi salah satu cerita yang terpilih untuk menjadi CELOTEH dan dipublikasikan di Cerita Lokal dan menginspirasi banyak orang?. 

Pada Cerita Lokal Batch 2, setiap cerita inspiratif dan berkualitas sangatlah layak diapresiasi setinggi-tingginya.

Oleh karena itu, CELOTEH: Cerita Lokal Terpilih hadir dengan menunjukkan kumpulan cerita berkualitas dan inspiratif yang telah dipilih berdasarkan berbagai faktor seperti kualitas tema, isi tulisan yang inspiratif dan bermakna, penulisan kata yang benar dan sesuai aturan, dan kualitas foto yang dilampirkan.

CELOTEH diumumkan setiap minggunya sebanyak 3 karya terbaik yang telah dipilih.

Para Sahabat Cerita Lokal sebelumnya telah terpilih sebagai salah satu dari CELOTEH: Cerita Lokal Terpilih. Yuk simak cerita hebat mereka yang telah melalui proses seleksi sehingga layak menjadi CELOTEH.

Baca juga: Menangkan Gelar Juara dan Hadiah Fantastis dengan Ceritakan Kuliner Favoritmu

Pertama adalah cerita milik Kak Loubnayyala Ilhana Istanta yang menceritakan tentang pengalamannya mengikuti bahkan menjuarai lomba infografis tingkat nasional.

Diawali impiannya masuk Fakultas Hukum, membuatnya melakukan langkah kecil yang luar biasa yakni menjuarai lomba infografis tersebut.

Sungguh cerita yang inspiratif.

Kak Loubna berbagi kisah inspiratif menjuarai lomba infografis nasional dari langkah kecilnya.
CELOTEH kedua yakni cerita dari Kak Hanung yang menceritakan tentang kegigihannya dalam mempelajari bahasa asing khususnya Bahasa Rusia.

Meskipun sulit, Kak Hanung tetap pantang menyerah dan konsisten dalam mempelajari Bahasa Rusia.

Kegigihannya itulah yang menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak pernah berhenti belajar. 

Baca juga: Cerita Lokal Batch 2: Bagikan Pengalaman Wisatamu dan Menangkan Hadiah Jutaan Rupiah

Kisah Kak Hanung yang gigih belajar Bahasa Rusia, jadi inspirasi untuk tetap semangat belajar.
CELOTEH ketiga datang dari cerita milik Kak Putri Kodriati yang menceritakan kebahagiaan dan kebanggaannya terhadap bakat menari anaknya yang luar biasa.

Terlihat dari fotonya yang mendukung menggambarkan kebanggaan sosok ibu terhadap bakat anaknya yang luar biasa. Sungguh cerita yang menginspirasi sekaligus mengharukan. 

Kisah Kak Putri yang bangga akan bakat menari anaknya, cerita hangat yang menginspirasi.
Ketiga CELOTEH atau Cerita Lokal Terpilih diatas hanyalah sedikit cerita yang dipilih menjadi CELOTEH.

Sumber: TribunJualBeli.com
giveaway cerita lokal
cerita lokal tribunx
TribunX
