Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Hukum Meninggalkan Sholat Jumat Tiga Kali, Apakah Dianggap Murtad?

Hukum meninggalkan Sholat Jumat sebanyak tiga kali berturut-turut, apakah dianggap murtad? Berikut ini penjelasannya.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Hukum Meninggalkan Sholat Jumat Tiga Kali, Apakah Dianggap Murtad?
WARTA KOTA/WARTA KOTA/NUR ICHSAN
SHOLAT JUMAT - Pasca perpanjangan PPKM dengan beberapa kelonggaran, Masjid Al Azhom, Kota Tangerang kembali dibuka untuk pelaksanaan sholat Jumat bagi masyarakat, Jumat (20/8/2021). --- Hukum meninggalkan Sholat Jumat sebanyak tiga kali berturut-turut, apakah dianggap murtad? Berikut ini penjelasannya. 

Ringkasan Berita:
  • Seorang muslim laki-laki diwajibkan untuk sholat Jumat.
  • Tiga kali tidak melaksanakan sholat Jumat berturut-turut maka dianggap murtad.
  • Kemurtadan ini tidak lantas menjadikan seseorang keluar dari Islam.

TRIBUNNEWS.COM - Sholat Jumat merupakan salah satu kewajiban bagi muslim laki-laki yang sudah baligh (dewasa), sehat jasmani/rohani, dan tidak dalam perjalanan.

Seruan untuk sholat Jumat disebutkan dalam Al-Qur'an.

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS Al-Jumu’ah: 9)

Meski sholat ini wajib bagi muslim laki-laki dengan syarat tertentu, namun ada kalanya mereka tidak menunaikan sholat Jumat. 

Lantas bagaimana hukumnya bagi muslim laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan yang syari?

Hukum Meninggalkan Sholat Jumat Tanpa Alasan Syari

Kiai Nurul Irfan, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menjelaskan bahwa meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan syari merupakan dosa besar.

Rekomendasi Untuk Anda

Dalam hadis dijelaskan bahwa Allah SWT menganggap seseorang munafik jika ia meninggalkan sholat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa alasan syari. 

Dari Abu Hurairah dan Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhum, bahwa mereka berdua mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan Jumat atau Allah pasti akan menutupi hati mereka kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai.” (HR Muslim, no 865).

Dari Usamah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Siapa yang meninggalkan shalat Jumat sebanyak tiga kali tanpa ada uzur, maka dicatat sebagai golongan orang munafik.” (HR Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, dari riwayat Jabir Al-Ja’fi)

Riwayat lain menyebutkan Allah SWT akan menutupi hati orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat.

Baca juga: Doa Sholat Taubat, Menghapus Dosa dengan Keajaiban Sayyidul Istighfar

“Barangsiapa meninggalkan shalat Jumat sebanyak tiga kali karena lalai terhadap shalat tersebut, Allah akan tutupi hatinya.” (HR. Abu Daud no 1052, An-Nasai no 1369, dan Ahmad 3:424)

Tidak Sholat Jumat Tiga Kali, Apakah Murtad?

Lebih lanjut, Kiai Nurul Irfan menjelaskan bahwa meninggalkan sholat Jumat sebanyak tiga kali tanpa alasan yang syari dapat dianggap murtad

Menurut Kiai Nurul Irfan, kemurtadan tidak selalu dimaknai keluar dari Islam.

Mereka yang meninggalkan sholat Jumat tiga kali tanpa alasan syari dapat dianggap murtad karena meninggalkan kewajiban.

Adapun kondisi yang diperbolehkan bagi muslim laki-laki untuk tidak menghadiri sholat Jumat yaitu karena sakit atau dalam perjalanan/sedang bepergian.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Halaman 1/2
12
Tags:
Evergreen
hukum meninggalkan sholat jumat
Sholat Jumat
murtad
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas