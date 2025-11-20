Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ramalan Zodiak

Ramalan Zodiak Jumat, 21 November 2025: Capricorn Gagal Buat Kemajuan, Pisces Merasa Segar Kembali

Inilah ramalan zodiak dari 12 bintang untuk Jumat, 21 November 2025, dari zodiak Aries hingga Pisces.

Penulis: Nuryanti
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Simak ramalan zodiak 12 bintang untuk Jumat, 21 November 2025.

Menurut ramalan zodiak, kesehatan Scorpio akan prima meskipun sibuk.

Lalu, Capricorn tidak dapat membuat kemajuan karena sikap pesimis.

Sementara itu, Pisces akan merasa segar kembali.

Ramalan Zodiak Jumat, 21 November 2025

Dilansir laman Astrosage, berikut ramalan zodiak untuk Jumat (21/11/2025):

1. Aries

Dukungan dari orang-orang berpengaruh akan sangat meningkatkan moral Anda.

Anda akan menghasilkan banyak uang hari ini, tetapi kenaikan biaya akan menyulitkan Anda untuk menabung.

Kerabat akan memberikan dukungan dan meringankan beban yang mengganggu pikiran Anda. 

2. Taurus

Anda mungkin terbebas dari penyakit yang berkepanjangan.

Uang bisa dibutuhkan kapan saja, jadi rencanakan keuangan Anda dan mulailah menabung sekarang sebanyak mungkin.

Cobalah bersikap bijaksana, terutama dengan orang-orang yang mencintai dan peduli kepada Anda.

Baca juga: 4 Zodiak yang Hubungannya Berkembang Pesat Tahun 2025: Virgo Menemukan Orang yang Tepat

3. Gemini

Berdebat dengan orang yang suka bertengkar dapat merusak suasana hati Anda.

Tags:
Ramalan Zodiak
Capricorn
Pisces
Leo
Evergreen
