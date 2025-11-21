Prediksi Tren Perawatan Kecantikan 2026, Semakin Glowing Natural, Bukan Make up Tebal

Ringkasan Berita: Tren perawatan tahun depan pun tidak lagi sekadar dandan menor, make up tebal.

Perawatan kulit tahun 2026 akan memasuki era baru: lebih personal, natural, dan terintegrasi dengan teknologi.

Konsumen kini tidak hanya mengejar penampilan cantik, tetapi juga kesehatan kulit serta efisiensi waktu.



Di tengah tren beauty yang dinamis, percaya diri semakin glowing senatural mungkin .

Dalam peresmian MS Glow Aesthetic Clinic Jakarta Selatan pada Selasa (18/11/2025), selebgram sekaligus founder J99 crop Shandy Purnamasari mengungkapkan prediksi tren perawatan kecantikan tahun 2026

“Karena sekarang, makin bare face, makin glowing, natural, orang-orang akan percaya diri. Itu trennya, bukan lagi pakai make-up tebel, sekarang senatural mungkin, makin glowing,” ujar Founder J99 Corp sekaligus selebgram ternama, Shandy Purnamasari saat peresmian MS Glow Aesthetic Clinic Jakarta Selatan pada Selasa (18/11/2025).



Tren kecantikan 2026 diperkirakan akan berfokus pada teknologi yang lebih lembut namun bekerja secara mendalam.

Ahli kecantikan Dr. Adli Arhani, jika di tahun 2024 dan 2025, inovasi lebih berfokus pada alat laser terbaru, maka tahun depan berbeda.

Pasar mulai menunjukkan kebutuhan hasil cepat dan minim rasa tidak nyaman.

Masyarakat kini semakin memilih treatment kecantikan yang regeneratif, non-invasif, dan minimum downtime.

“Fokusnya bergeser dari hasil instan menjadi perawatan jangka panjang untuk menjaga kualitas kulit. Tren tahun depan menekankan prosedur yang membantu memperbaiki struktur kulit secara menyeluruh dan tetap nyaman bagi pasien seperti Glow Lift dan Cell Booster,” kata dr Adli.

Kebutuhan self-care dan perawatan diri semakin meningkat pesat.

Jakarta Selatan dipilih karena kawasan ini dikenal sebagai pusat gaya hidup dan kecantikan modern.

“Jakarta Selatan selalu menjadi pusat tren kecantikan, dan kami ingin lebih dekat dengan masyarakat yang mencari layanan estetika yang aman, berkualitas, dan terjangkau,” ujar Shandy.

Pada kegiatan tersebut, Istri Gilang Widya Pramana ini mengungkap akan diperkenalkan beberapa jenis perawatan yang berfokus pada kebutuhan kulit dan tren kecantikan yang diperkirakan berkembang pada 2026.

“Harapannya agar ini menjadi ruang perawatan kulit yang aman dan nyaman bagi masyarakat, dengan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap individu,” tutur Shandy.