Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Perusak Mental Remaja Berkedok Kritik: 5 Tanda Perilaku Gaslighting, Bukan Memberi Nasihat

Membedakan kritik membangun dengan tindakan gaslighting menjadi kemampuan penting untuk menjaga kesehatan mental.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Willem Jonata
zoom-in Perusak Mental Remaja Berkedok Kritik: 5 Tanda Perilaku Gaslighting, Bukan Memberi Nasihat
ChatGPT Plus
ILUSTRASI. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Remaja semakin sering berhadapan dengan berbagai bentuk komunikasi yang membingungkan, mulai dari kritik yang dianggap terlalu keras hingga komentar yang terasa meremehkan. 

Di tengah perubahan emosional dan sosial yang mereka alami, membedakan kritik membangun dengan tindakan gaslighting menjadi kemampuan penting untuk menjaga kesehatan mental.

Psikolog Klinik Utama Kasih Ibu Sehati (KUKIS), Hafizh Mutiara Nisa, M.Psi, CHt, menegaskan bahwa kedua hal tersebut memiliki perbedaan mendasar.

Baca juga: Masalah Mental Makin Kompleks, Kemenkes: Jumlah Psikolog Klinis Masih Minim

“Kritikan yang membangun dan gaslighting ini dua hal yang berbeda ya,” ujar Hafizh pada live streaming Healthy Talk di kanal YouTube Tribun Health, Minggu (23/11/2025).

Untuk membantu remaja lebih mudah mengenalinya, berikut lima cara membedakan gaslighting dengan kritik membangun berdasarkan penjelasan sang psikolog.

1. Lihat Fokus Pembahasan: Kritik Membangun Selalu Jelas Tujuan dan Isunya

Hafizh menjelaskan bahwa kritik konstruktif memiliki fokus yang jelas.

“Kritikan yang membangun itu misalnya disampaikan fokus pada permasalahan yang mau dibahas, kemudian fokus pada permasalahan yang dibahas,” katanya.

Rekomendasi Untuk Anda

Kritik tersebut membahas perilaku atau situasi tertentu, bukan menyerang pribadi. 

Sebaliknya, gaslighting sering kali tidak memiliki fokus yang jelas. 

Komentarnya menyimpang, melebar, atau justru menyerang karakter remaja tanpa hubungan dengan masalah yang sedang dibahas.

Jika topik pembicaraan berubah menjadi tuduhan yang tidak relevan atau meremehkan perasaan, itu bisa menjadi tanda gaslighting.

2. Periksa Apakah Ada Upaya Mencari Solusi

Ciri kuat dari kritik yang membangun adalah adanya ajakan berdiskusi dan mencari penyelesaian.

Menurut Hafizh, kritik yang sehat memiliki tujuan.

“Untuk mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi tersebut, jadi ada diskusi dua arah antara keduanya,"imbuhnya. 

Jika seseorang memberikan saran, mengajak berdialog, atau menunjukkan langkah yang bisa diperbaiki, itu termasuk kritik konstruktif.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Nasional

Jadi Saksi, Jurnalis Ini Akui Liput Langsung Saat Hakim Perintahkan KPK Hadirkan Bobby Nasution

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Hafizh Mutiara Nisa
psikolog
gaslighting
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Tren AI Jadi Tempat Curhat Gen Z, Bakal Gantikan Peran Psikolog?

Tren AI Jadi Tempat Curhat Gen Z, Bakal Gantikan Peran Psikolog?

Gaslighting Merajalela di Media Sosial: Remaja Indonesia Jadi Sasaran Empuk!

Gaslighting Merajalela di Media Sosial: Remaja Indonesia Jadi Sasaran Empuk!

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas