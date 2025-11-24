Ramalan Zodiak Selasa, 25 November 2025: Aquarius Menikmati Waktu Luang, Pisces Merasa Nyaman

TRIBUNNEWS.COM - Simak ramalan zodiak 12 bintang untuk Selasa, 25 November 2025.

Menurut ramalan zodiak, sifat impulsif Gemini dapat menyebabkan masalah kesehatan.

Kemudian, Aquarius akan menikmati waktu luang.

Selanjutnya, Pisces akan merasa nyaman di tempat kerja.

Ramalan Zodiak Selasa, 25 November 2025

Dilansir laman Astrosage, berikut ramalan zodiak untuk Selasa (25/11/2025):

1. Aries

Kenali perasaan yang memotivasi Anda.

Anda harus menyingkirkan pikiran negatif seperti rasa takut, keraguan, kemarahan, dan keserakahan.

Karena pikiran-pikiran ini bekerja seperti magnet yang menarik hal yang berlawanan dengan keinginan Anda.

Jangan menginvestasikan uang Anda hari ini tanpa berkonsultasi dengan siapa pun.

2. Taurus

Jalani diet seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik Anda.

Investasi di saham dan reksa dana direkomendasikan untuk keuntungan jangka panjang.

Kerabat atau teman akan datang untuk menikmati malam yang indah.

Pasangan Anda merasa baik tentang Anda, itulah sebabnya ia terkadang marah kepada Anda.

