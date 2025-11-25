Tips Gunakan AC Bebas Worry Saat Musim Hujan

TRIBUNNEWS.COM - Kondisi akhir-akhir ini dengan intensitas hujan mulai meningkat, cuaca yang mulai lebih sejuk dan kelembaban udara cenderung tinggi menjadi penanda Indonesia telah memasuki musim penghujan. Namun dalam kondisi ini, bukan berarti tak membutuhkan AC.

Menggunakan AC saat musim hujan, bila dilakukan dengan benar, justru dapat memberi kenyamanan sekaligus menjaga sirkulasi udara tetap baik. Ingat, udara dengan tingkat kelembaban tinggi, justru menjadi tempat bagi pertumbuhan jamur, virus dan berbagai bakteri.

Simak tips menggunakan AC dengan optimal saat musim hujan berikut.

Atur suhu AC agar tidak terlalu dingin.

Saat musim hujan, suhu lingkungan sekitar cenderung lebih rendah. Hal ini menyebabkan udara terasa lebih sejuk. Bahkan tak jarang, mengaturnya pada tingkat suhu tertentu, membuat udara masih terasa terlalu dingin.

Mengatur suhu AC pada kisaran 24 hingga 26 derajat Celcius menjadi pilihan bijak untuk menyejukkan ruangan, tanpa membuatnya terlalu dingin. Bonusnya, AC hemat listrik karena tidak perlu bekerja terlalu keras.

2. Atur waktu penggunaan AC

Khususnya pada malam hari, menjelang istirahat panjang, ada baiknya Anda memanfaatkan pengaturan otomatis untuk membuat AC berhenti beroperasi dalam durasi tertentu. Tak hanya membantu udara terasa nyaman selama beristirahat, namun juga membuat pemakaian listrik jadi lebih hemat.

3. Gunakan AC dengan Perlindungan Pada Lingkungan

Ada baiknya, Anda memeriksa AC terutama bagian unit outdoor. Hal ini untuk memastikan unit AC punya perlindungan baik saat menghadapi pengaruh lingkungan akibat perubahan cuaca. Air, debu, hingga asam atau garam yang mungkin terbawa bersama air hujan.

Di sinilah pelapisan khusus pada bagian outdoor AC diperlukan, khususnya kondensor. Keberadaannya memberi perlindungan lebih pada kemungkinan kerusakan termasuk korosi yang salahsatunya disebabkan dari perubahan cuaca ekstrem.

Di antara AC hunian yang memberi perlindungan lebih pada unit outdoor dalam menghadapi perubahan cuaca, ada seri AC DAIKIN Nusantara Prestige. Tiga model didalamnya yaitu ALPHA Inverter, BETA Inverter dan Super Mini Split (SMS), dibuat dengan terapan pelapisan khusus pada bagian kondensor dan evaporator yang membuatnya memiliki ketahanan lebih baik saat berhadapan dengan pengaruh lingkungan sekitar.

Terapan pelapisan khusus ini, menjadi bagian upaya DAIKIN dalam merancang ketiga model AC Nusantara Prestige agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan penggunaan AC di Indonesia. Termasuk didalamnya, perubahan suhu akibat pergantian musim di Indonesia.

Untuk memberikan kenyamanan optimal tanpa rasa dingin berlebihan, khususnya di musim hujan, DAIKIN menyediakan mode pengoperasian Low Watt pada ALPHA Inverter dan BETA Inverter. Dengan mengaktifkannya, disatu sisi akan membuat AC beroperasi dengan konsumsi listrik lebih rendah dibanding kebutuhan normalnya. Disisi lain, mengaktifkannya pada saat suhu sekitar cenderung sejuk, membantu menjaga kestabilan suhu ruangan agar tetap nyaman selama penggunaan.

ALPHA Inverter sebagai varian yang berfokus pada aspek kesehatan udara, dengan integrasi tiga teknologi orisinal DAIKIN yaitu STREAMER, Enzyme Blue dan Gin-Ion Filter. Ketiganya berkolaborasi aktif dalam menguraikan dan menangkap berbagai partikel berbahaya yang melayang di udara untuk memastikan udara lebih bersih, sehat dan nyaman. Gin-Ion filter yang efektif menangkap dan menguraikan berbagai partikel berbahaya di udara, juga tersedia pada model BETA Inverter dan SMS.

Pilihan pada DAIKIN ALPHA Inverter juga akan memberikan manfaat berupa kemudahan dalam menjaga keseimbangan kelembapan udara di dalam ruangan. Melalui fitur Hybrid Cooling, AC akan beroperasi dengan mempertimbangkan tingkat kelembaban ruang. Tidak membuat kulit terasa kering saat kelembaban udara rendah dan tidak membuat terasa gerah di kala kelembaban ruang cenderung berlebih. Hasilnya, ruangan terasa segar dan nyaman untuk beraktivitas.

Terkait tantangan penggunaan, ketiga AC DAIKIN Nusantara Prestige memiliki kelengkapan untuk melindungi dari tantangan lingkungan dan faktor yang memengaruhi kesehatan. Disesuaikan dengan kondisi penggunaan di Indonesia, ketiganya memiliki ketahanan khusus saat berhadapan dengan dinamika aliran listrik yang tak stabil.

Pada AC ALPHA Inverter dan BETA Inverter, DAIKIN melengkapinya dengan Super PCB. Membuat AC tetap dapat bekerja baik, saat menghadapi tegangan kejut berupa lonjakan listrik naik maupun turun. Sementara pada model AC Super Mini Split (SMS), fitur Low Voltage Protection didalamnya akan bekerja otomatis mematikan AC saat daya listrik turun dibawah level tertentu.

Dengan berbagai kelengkapan ini, apabila Anda sedang mempertimbangkan untuk memiliki AC bagi hunian yang tepat, AC DAIKIN Nusantara Prestige dapat menjadi salahsatu AC terbaik untuk dipertimbangkan. Apalagi, saat ini DAIKIN tengah memiliki program promosi 30 Hari Bebas Worry.

Promosi konsumen ini memberikan penawaran untuk mengganti unit baru, jika perangkat AC Nusantara Prestige yang Anda beli, tidak bekerja optimal terhitung 30 hari setelah tanggal pembelian. Penawaran ini melengkapi garansi AC Nusantara Prestige DAIKIN yang mencakup masa 5 tahun untuk kerusakan kompresor dan 3 tahun untuk biaya jasa dan spare part.

Berlaku untuk seluruh model AC Nusantara Prestige DAIKIN dalam berbagai kapasitas pendinginan, penawaran promo DAIKIN AC Nusantara Prestige ini berlaku hingga 31 Januari 2026. Kunjungi website resmi DAIKIN atau akun Instagram @DaikinIndonesia.

