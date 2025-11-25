Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Indy Barends Aktif Bergerak di Usia Paruh Baya, Senang Olahraga Bareng Ibunya yang Lansia

Aktivitas sederhana tapi penuh makna dan menunjukkan semangat hidup sehat yang diharapkan kebiasaan ini menular dari generasi ke generasi

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Willem Jonata
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Indy Barends Aktif Bergerak di Usia Paruh Baya, Senang Olahraga Bareng Ibunya yang Lansia
Tangkapan layar YouTube Intens Investigasi
AKTIF BERGERAK - Di usia 53 tahun Indy Barends masih aktif bergerak. Bahkan baru-baru ini ia terlibat OsteoWalk 10.000 Langkah di Jakarta.  Indy tak sendirian mengikuti kegiatan jalan 10 ribu langkah. Ia juga mengajak Betty Husen, ibunya, yang sudah lanjut usia 

Ringkasan Berita:
  • Dua dari lima penduduk Indonesia berisiko mengalami osteoporosis
  • Aktif bergerak seperti kebiasaan jalan kaki dapat meningkatkan kepadatan tulang
  • Indy Barends bersama ibunya ingin menularkan kebiasaan baik jalan kaki kepada lebih banyak orang
  • Indy Barends Aktif Bergerak di Usia Paruh Baya, Senang Olahraga Bareng Ibunya yang Lansia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Di usia 53 tahun Indy Barends masih aktif bergerak. Bahkan baru-baru ini ia terlibat OsteoWalk 10.000 Langkah di Jakarta. 

Indy tak sendirian mengikuti kegiatan jalan 10 ribu langkah. Ia juga mengajak Betty Husen, ibunya, yang sudah lanjut usia.

"Karena saya yakin, menjaga kesehatan tulang itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk membersamai orang-orang yang kita sayangi," ucapnya.

Menurut Indy, aktif bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Apalagi usianya seiring waktu menua.

Seperti diketahui, jalan kaki termasuk dalam jenis olahraga weight-bearing atau menahan beban tubuh. Ketika berjalan, kaki dan tulang menopang berat badan sendiri.

Tekanan dan regangan pada tulang selama aktivitas ini akan merangsang sel-sel tulang untuk memproduksi lebih banyak jaringan tulang dan meningkatkan kepadatan tulang.

Baca juga: Viral Wajahnya Dimirip-miripkan Dengan RM BTS, Ini Reaksi Indy Barends

Rekomendasi Untuk Anda

"Jadi, aktif itu bukan pilihan, tapi Kebutuhan. Tahun ini makin spesial karena bisa olahraga bareng mama ku, mama Betty," demikian tulis Indy di akun Instagramnya.

Aktivitas yang dilakukan sederhana, tapi penuh makna dan menunjukkan semangat hidup sehat yang diharapkan kebiasaan ini menular dari generasi ke generasi.

"Kebiasaan ini harus mulai dengan langkah kecil, kita bergerak setiap hari," kata Indy.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid, menyampaikan dua dari lima penduduk Indonesia berisiko mengalami osteoporosis.

Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk mendorong pencegahan sejak dini.

Sejak 2002, Kementerian Kesehatan bersama PEROSI dan mitra strategis seperti Anlene terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah osteoporosis, mengingat penyakit ini merupakan silent disease dan dapat memengaruhi produktivitas masyarakat Indonesia.

Pemerintah juga terus mendorong pencegahan melalui aktivitas fisik teratur serta pemenuhan nutrisi seperti kalsium, vitamin D, dan protein.

"Gerakan OsteoWalk 10.000 yang merupakan kolaborasi bersama Perosi merupakan bagian dari upaya bersama membangun kesadaran masyarakat untuk pentingnya melakukan olahraga 150 menit per minggu atau 30 menit per hari selama 5 hari, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena akan mendorong masyarakat untuk aktif bergerak, sehat, dan tetap produktif hingga usia lanjut," katanya.

Sebagai info, OsteoWalk 10.000 Langkah dan OsteoRun 5K digelar di Gelora Bung Karno (GBK), belum lama ini sebagai puncak rangkaian kampanye nasional Anlene bersama Perhimpunan Osteoporosis Indonesia (PEROSI) dalam rangka memperingati Hari Osteoporosis Nasional (HON) 2025.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Super Skor

Jadwal Liga Arab Saudi Pekan 11: Cristiano Ronaldo Kembali Beraksi setelah Jeda Sebulan

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Indy Barends
perempuan paruh baya
OsteoWalk 10.000 Langkah
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Indra Bekti Sebut Aldila Jelita Semakin Sayang setelah Rujuk: Kayak Pacaran Habis Nikah

Indra Bekti Sebut Aldila Jelita Semakin Sayang setelah Rujuk: Kayak Pacaran Habis Nikah

Makin Bahagia setelah Rujuk dengan Aldila, Indra Bekti Ubah Penampilan: Memulai Kehidupan Baru

Makin Bahagia setelah Rujuk dengan Aldila, Indra Bekti Ubah Penampilan: Memulai Kehidupan Baru

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas