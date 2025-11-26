Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Prediksi Tren Warna Rambut 2026: Warna Jadi Bahasa Jiwa

Delapan seniman rambut dari berbagai daerah Indonesia hingga Timor Leste menafsirkan keempat warna ini lewat karya artistik mereka.

Penulis: Anita K.W
Editor: Choirul Arifin
TREN STYLING RAMBUT - Kiri ke kanan: Aura silver, Ocean Ink Blue dan Sunrise Red, tiga dari empat prediksi tren coloring rambut di 2026. 
Ringkasan Berita:
  • Tren rambut 2026 diprediksi lebih berwarna.
  • Rambut bukan lagi sekadar penampilan, melainkan ekspresi jiwa.
  • Ekspresi ini diwujudkan melalui warna rambut yang dinamis.

 

TRIBUNNEWS.COM - Industri tata rambut Indonesia tengah bersiap menyambut sebuah era baru: rambut bukan lagi sekadar penampilan, melainkan ekspresi jiwa.

Hal ini terungkap dalam acara Hallo Salon Innovation 2025 di Yogyakarta, Sinergia L’Accademia bersama Intercoiffure Mondial (ICD) Indonesia.

Dari perhelatan ini diperkenalkan tren warna rambut 2025/2026 bertema “Hair Djiva: Colors of The Souls.”

Presiden Intercoiffure Mondial (ICD) Indonesia sekaligus Direktur Sinergia L’Accademia, Shierly Nangoy menyampaikan pihaknya percaya bahwa artistry bukan sekadar keindahan visual.

"Tetapi tentang bagaimana seorang hairdresser mampu menyentuh emosi, kepribadian,
dan karakter seseorang melalui karya mereka," ujarnya.

Warna Sebagai Cermin Jiwa

Tema ini terinspirasi dari kata kuno djiva (jiwa), yang menegaskan bahwa warna rambut adalah refleksi energi, karakter, dan emosi terdalam. Rambut menjadi medium untuk menyalurkan semangat, keseimbangan, imajinasi, hingga transformasi.

Empat Palet Utama 2026

Tren ini menghadirkan empat warna ikonik yang diprediksi akan mendominasi salon-salon modern:

  • Sunrise Red: simbol semangat dan keberanian memulai langkah baru.
  • Moss Green: melambangkan keseimbangan dan pertumbuhan alami.
  • Ocean Ink Blue: warna kedalaman, imajinasi, dan kreativitas tanpa batas.
  • Aurora Silver: pancaran transformasi dan cahaya masa depan.

Kreativitas Hairstylist Elite

Delapan seniman rambut dari berbagai daerah Indonesia hingga Timor Leste akan menafsirkan keempat warna ini lewat karya artistik mereka.

Nama-nama seperti Yu Tjuong, Yoan Kezia, hingga Cia Syamsiah siap menghadirkan pertunjukan spektakuler yang memadukan fashion, musik, dan seni visual.

Lebih dari sekadar tren, acara ini juga menjadi wadah memperkuat komunitas hairstylist Indonesia agar terus tumbuh sebagai bagian dari jaringan kreatif internasional.

Ratusan penata rambut dari Aceh hingga Papua hadir untuk mencari inspirasi, memperluas jejaring, dan merayakan seni rambut sebagai gaya hidup.

Teknologi & Keberlanjutan

Didukung oleh ILVASTO Hair Colors dari Italia yang bersertifikasi vegan, tren ini menekankan pentingnya keindahan sekaligus kesehatan rambut.

Baca juga: Banyak Diminati, Tata Rias Semi Permanen Semakin Berkembang di Indonesia

Lifestyle 2026 jelas akan lebih berwarna—secara harfiah. Rambut bukan lagi sekadar mahkota, melainkan kanvas untuk mengekspresikan jiwa. Jadi, siapkah kamu menyambut tahun baru dengan warna yang mencerminkan energi batinmu?

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
tren warna rambut
Hallo Salon Innovation 2025
hairdresser
