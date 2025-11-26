Ramalan Zodiak Kamis, 27 November 2025: Gemini Hasilkan Uang Tambahan, Aquarius Jaga Pola Makan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ramalan zodiak 12 bintang untuk Kamis, 27 November 2025.

Menurut ramalan zodiak, Gemini akan menghasilkan uang tambahan.

Kemudian, Capricorn akan memiliki banyak uang.

Lalu, Aquarius menjaga pola makan dan berolahraga.

Ramalan Zodiak Kamis, 27 November 2025

Dilansir laman Astrosage, inilah ramalan zodiak untuk Kamis (27/11/2025):

1. Aries

Berhati-hatilah saat duduk untuk menghindari cedera.

Postur tubuh yang baik tidak hanya meningkatkan kepribadian seseorang, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan dan kepercayaan diri.

Investasi saham dan reksadana direkomendasikan untuk keuntungan jangka panjang.

2. Taurus

Anda akan dipenuhi energi dan akan melakukan sesuatu yang luar biasa hari ini.

Simpan uang ekstra Anda di tempat yang aman yang akan menjanjikan keuntungan di masa mendatang.

Prioritaskan kebutuhan anggota keluarga.

Libatkan diri Anda untuk berbagi suka dan duka mereka agar mereka menyadari bahwa Anda peduli.

3. Gemini