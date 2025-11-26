Kombinasi Vitamin dan Pola Hidup Sehat untuk Daya Tahan Tubuh Maksimal

TRIBUNNEWS.COM - Manusia memiliki tameng alami untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Sistem pertahanan ini disebut dengan imun atau kekebalan tubuh. Namun, ada kalanya imun tubuh manusia melemah karena berbagai faktor.

Konsumsi suplemen vitamin untuk daya tahan tubuh secara teratur bisa memperkuat fungsi sistem imun. Namun, agar kesehatan terjaga lebih optimal, langkah itu perlu dibarengi kebiasaan hidup sehat. Kombinasi antara asupan nutrisi dan vitamin yang cukup dengan pola hidup sehat dapat menjaga kekuatan sistem imun tubuh secara berkelanjutan.

Lantas, apa saja kebiasaan pola hidup sehat yang bisa dibarengi dengan konsumsi suplemen vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh? Simak ulasannya berikut ini:

1. Olahraga Teratur dan Konsumsi Suplemen Daya Tahan Tubuh

Salah satu upaya untuk menjaga daya tahan tubuh adalah dengan olahraga secara teratur. Dengan berolahraga, sirkulasi sel-sel imun di dalam aliran darah dapat meningkat.

Tidak perlu olahraga dengan aktivitas fisik yang berat. Cukup dengan jogging, bersepeda, atau berenang selama 30-60 menit sehari secara konsisten, tubuh akan terbiasa bergerak. Kebiasaan ini dapat mendukung peningkatan sistem daya tahan tubuh secara alami.

Seusai olahraga, biasanya tubuh memerlukan nutrisi tambahan untuk pemulihan fisik. Suplemen vitamin Imboost termasuk yang cocok menjadi pilihan untuk menambah suplai nutrisi. Kandungannya cukup lengkap untuk membantu metabolisme energi.

Salah satu varian yang cocok dikonsumsi untuk mengimbangi kebiasaan olahraga rutin adalah Imboost Bone Effervescent. Anda juga bisa membeli suplemen vitamin daya tahan tubuh dewasa ini di Tokopedia dengan harga terjangkau dan pilihan promo menarik.

Imboost Bone Effervescent dirancang khusus untuk kesehatan tulang. Nutrisi utama yang terkandung di dalamnya adalah vitamin D yang membantu tubuh menyerap kalsium lebih baik. Suplemen ini juga efektif untuk memperkuat antibodi karena memiliki kandungan alami seperti ekstrak Echinacea. Untuk dikonsumsi harian, suplemen ini pun tergolong aman.

2. Pola Makan Seimbang dan Minum Suplemen Ekstrak Temulawak

Makanan bergizi yang mengandung berbagai nutrisi, vitamin, mineral, dan zat-zat lain yang dibutuhkan dapat memperkuat kekebalan tubuh. Namun, terkadang asupan makanan saja tidak cukup. Pola makan yang seimbang dan tambahan suplemen sering tetap dibutuhkan.

Berbagai nutrisi yang dibutuhkan tubuh sebenarnya sudah terkandung dalam makanan yang bisa didapat dengan mudah, seperti daging, sayuran, dan buah-buahan. Namun, tanpa pola makan yang seimbang, kadang kala tubuh masih kekurangan vitamin. Mengonsumsi suplemen vitamin dapat membantu mengisi kekurangan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi.

Suplemen vitamin yang cocok untuk mengimbangi pola makan yang sehat salah satunya adalah Curcuma Plus Imuns. Suplemen yang tersedia di Tokopedia ini mengandung ekstrak echinacea, curcuma xanthorrhiza, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, dan dekspantenol.

Semua kandungan tersebut berperan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Produk ini juga cocok menjadi suplemen vitamin daya tahan tubuh anak karena kandungan temulawaknya bisa menambah nafsu makan.

Dengan menggabungkan pola makan yang sehat dan suplemen vitamin ini, sistem imun tubuh akan memiliki dukungan ganda sehingga tak ada nutrisi yang terlewatkan.

3. Istirahat yang Cukup dengan Konsumsi Suplemen Multivitamin dan Mineral

Tubuh membutuhkan waktu istirahat untuk bisa memulihkan diri. Ketika tidur, tubuh memproduksi protein sitokin lebih banyak yang berperan melawan infeksi dan peradangan. Kualitas tidur bisa mendukung daya tahan tubuh. Dengan tidur yang berkualitas, proses regenerasi sel dan saraf pada tubuh bisa bekerja lebih optimal.

Adapun vitamin dan mineral yang memiliki peran untuk mendukung kualitas tidur di antaranya vitamin D, vitamin B6, dan mineral seperti magnesium. Vitamin B6, misalnya, memiliki kemampuan untuk membantu produksi hormon melatonin dan serotonin yang berguna untuk mengatur siklus tidur dan suasana hati.