Hukum Memberi Undangan Pernikahan Lewat Medsos dalam Islam, Apakah Wajib Hadir?

Dalam Islam, menghadiri undangan pernikahan bahkan dihukumi wajib selama tidak ada uzur syar‘i yang menghalangi.

Kewajiban ini berlaku karena walimah termasuk sunnah yang dianjurkan untuk disyiarkan sebagai bentuk rasa syukur.

Walimah merupakan pesta pernikahan atau jamuan makan yang diselenggarakan setelah akad nikah sebagai bentuk rasa syukur dan pengumuman kepada masyarakat.

Kata ini berasal dari bahasa Arab "al-walamu" yang berarti "perhimpunan" atau "pertemuan", dan seringkali disamakan dengan resepsi pernikahan.

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ إِجَابَةَ الدَّعْوَةِ فِي الأَصْل وَاجِبَةٌ إِنْ كَانَتْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ، وَأَمَّا مَا عَدَاهَا فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الإِجَابَةِ إِلَيْهَا

Artinya: “Mayoritas ulama berpendapat bahwa pada dasarnya memenuhi undangan itu hukumnya wajib, jika undangan tersebut adalah untuk walimah pernikahan. Adapun selain walimah pernikahan, maka terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban memenuhinya.” (Wizaratul Awqaf was Syu`unul Islamiyyah, Al-Mausu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, [Kuwait: Dzatus Salasil: 1410 H], cetakan II, juz 20, h. 337)

Seiring perkembangan teknologi, banyak pasangan calon pengantin yang memilih mengirim undangan melalui media sosial (medsos) karena dinilai lebih praktis, cepat, dan dapat menjangkau lebih banyak orang.

Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah undangan pernikahan yang dikirim lewat media sosial tetap wajib untuk dihadiri?

Melansir laman resmi Kemenag, dalam kitab-kitab fiqih disebutkan bahwa kewajiban untuk menghadiri undangan resepsi pernikahan akan berlaku jika undangan tersebut bersifat khusus.

Artinya, undangan ditujukan langsung kepada individu tertentu, baik secara lisan, tulisan, atau melalui perantara yang dapat dipercaya.

وَإِنَّمَا تَجِبُ) الْإِجَابَةُ عَلَى الصَّحِيحِ (أَوْ تُسَنُّ) عَلَى مُقَابِلِهِ أَوْ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ شُرُوطِ الْوُجُوبِ أَوْ فِي بَقِيَّةِ الْوَلَائِمِ (بِشَرْطِ أَنْ) يَخُصَّهُ بِدَعْوَةٍ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ مَعَ ثِقَةٍ أَوْ مُمَيِّزٍ لَمْ يُجَرِّبْ عَلَيْهِ الْكَذِبَ جَازِمَةً

Artinya: “(Adapun yang wajib) memenuhi undangan itu menurut pendapat yang sahih. (Atau sunnah) menurut pendapat yang lain, yaitu ketika sebagian syarat wajibnya tidak terpenuhi atau pada acara selain walimah pernikahan. (Dengan syarat) orang yang diundang itu memang dikhususkan dengan undangan tersebut, meskipun hanya melalui tulisan atau pesan yang disampaikan oleh orang yang terpercaya, atau oleh anak yang sudah mumayyiz yang tidak pernah dikenal berdusta, dan penyampaiannya dilakukan dengan tegas dan jelas.” (Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj, [Beirut, Darudl Dliya: 2020], juz 7, h. 870)

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pengiriman undangan tidak menentukan hukum wajibnya, melainkan kekhususannya.

Dengan demikian, undangan pernikahan yang dikirim melalui media sosial tetap wajib dihadiri selama ditujukan secara pribadi, misalnya melalui pesan langsung (DM/chat), tulisan yang menyebut nama, atau disampaikan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Sebaliknya, jika undangan tersebut bersifat umum, seperti pengumuman atau undangan terbuka yang diunggah di media sosial tanpa mencantumkan nama individu tertentu, maka tidak ada kewajiban untuk menghadiri acara tersebut.

