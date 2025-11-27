Doa Hasbunallah Wa Nikmal Wakil, Rahasia Tawakal Kaum Muslimin

Ringkasan Berita: Hasbunallah wa nikmal wakil merupakan potongan dari Surat Ali Imran ayat 173.

Ayat tersebut menceritakan ancaman perang kaum musyrikin kepada kaum muslimin.

Rasulullah SAW dan kaumnya tidak takut sedikit pun karena Allah SWT selalu bersama mereka.

TRIBUNNEWS.COM - Kalimat baik dan pujian kepada Allah SWT dapat diucapkan oleh setiap muslim sebagai bagian dari doa.

Kalimat-kalimat tersebut dapat bersumber dari Al-Qur'an, hadits, hingga doa-doa wirid yang diajarkan para sufi dalam kitab mereka.

Salah satu kalimat baik yang populer di kalangan muslim yaitu "Hasbunallah wa nikmal wakil".

Kalimat Hasbunallah wa nikmal wakil diambil dari Al-Qur'an Surat Ali ‘Imran ayat 173.

Dikutip dari Quran Kemenag, di bawah ini bunyi ayat tersebut.

Arti Doa Hasbunallah Wa Nikmal Wakil

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Hasbunallah wa nikmal wakil

Artinya: “Cukuplah Allah (menjadi penolong kami), dan Dialah sebaik-baik tempat bergantung.”

Rekomendasi Untuk Anda

Kalimat "Hasbunallah wa nikmal wakil" merupakan potongan dari ayat lengkap Surat Ali Imran ayat 173.

Ayat tersebut menceritakan kaum muslimin yang menghadapi ancaman perang oleh kaum musyrikin dan pendukungnya yang menakut-nakuti kaum muslimin.

"Orang-orang (musyrikin) Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu dengan jumlah pasukan yang lebih besar dan persiapan lebih matang, karena itu takutlah kepada mereka.”

Baca juga: Doa Allahumma Yassir Wa La Tu‘assir dan Artinya, Apakah Berasal dari Hadis?

Kaum muslimin tidak gentar dan bertawakal kepada Allah SWT, sehingga kaum muslimin dengan berani berkata "Hasbunallah wa nikmal wakil".

Menurut tafsir Kemenag, ayat tersebut bermakna orang-orang yang mendapat pahala besar adalah orang-orang yang menaati Allah dan Rasul.

Mereka memenuhi perintah Allah SWT untuk berjuang dan Dia meneguhkan hati mereka.

“Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dalam melawan setiap musuh dan Dia sebaik-baik pelindung yang selalu melindungi dari setiap penyerang, dan membela dari setiap penyerbu, karena kami adalah tentara Allah.”

Selain dalam hal peperangan pada masa Rasulullah SAW, kalimat "Hasbunallah wa nikmal wakil" juga dapat dibaca ketika seseorang bertawakal kepada Allah SWT.

Kalimat tersebut mencerminkan seseorang yang menyerahkan segalanya kepada pertolongan Allah SWT setelah melakukan usaha terbaiknya.

Asbabun Nuzul Surat Ali Imran Ayat 173

Turunnya Surat Ali Imran ayat 173 berhubungan dengan Abu Sufyan, panglima perang kaum musyrikin Quraisy Mekah dan tentaranya, yang sudah kembali dari Perang Uhud.

Mereka setelah sampai di suatu tempat bernama Ruha, mereka menyesal dan bermaksud akan kembali lagi untuk melanjutkan perang.

Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau memanggil kembali pasukan Muslimin untuk menghadapi Abu Sufyan dan tentaranya.

Rasulullah SAW bersabda, “Jangan ada yang ikut perang hari ini kecuali mereka yang telah ikut kemarin."

Sementara itu tentara Islam pada waktu itu telah banyak yang luka-luka.

Namun akhirnya Allah swt menurunkan rasa takut pada hati kaum musyrikin dan selanjutnya mereka pulang kembali.

Para mujahidin ditakut-takuti oleh sebagian musuh (munafik), dengan menyatakan bahwa musuh telah menghimpun kekuatan baru guna menghadapi mereka.

Namun para mujahidin tidak merasa gentar karena berita itu, bahkan bertambah imannya dan bertambah tinggi semangatnya untuk menghadapi musuh Allah itu dengan ucapan, "Hasbunallah wa nikmal wakil".

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)