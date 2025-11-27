Ramalan Zodiak Jumat, 28 November 2025: Taurus Khawatirkan Kesehatan, Leo Lunasi Utang Keluarga

TRIBUNNEWS.COM - Simak ramalan zodiak 12 bintang untuk Jumat, 28 November 2025.

Menurut ramalan zodiak, Taurus harus lebih mengkhawatirkan kesehatan.

Sementara itu, Leo akan dapat melunasi semua utang keluarga.

Kemudian, Scorpio akan sangat rentan secara emosional.

Ramalan Zodiak Jumat, 28 November 2025

Dilansir laman Astrosage, berikut ramalan zodiak untuk Jumat (28/11/2025):

1. Aries

Hari yang penuh perhatian bagi ibu hamil.

Para pebisnis hari ini mungkin mengalami kerugian dalam bisnis mereka.

Anda juga mungkin harus mengeluarkan uang untuk mengembangkan bisnis Anda.

Atur hari Anda dengan cermat.

Bicaralah dengan orang yang dapat Anda percaya untuk meminta bantuan mereka.

2. Taurus

Hindari konflik karena dapat memperburuk penyakit Anda.

Jika ada anggota keluarga yang sakit, Anda mungkin menghadapi masalah keuangan.

Namun, saat ini, Anda seharusnya lebih mengkhawatirkan kesehatan mereka daripada uang.