Alasan Kredivo Layak Jadi Aplikasi Buy Now PayLater Pilihan Utama

TRIBUNNEWS.COM - Belanja di era digital kini semakin praktis berkat hadirnya berbagai layanan keuangan berbasis teknologi, salah satunya Aplikasi Buy Now PayLater. Layanan ini memungkinkan pengguna membeli produk atau membayar layanan terlebih dahulu, dan membayarnya di kemudian hari secara cicilan.

Dari berbagai banyak pilihan, Kredivo menjadi salah satu aplikasi Buy Now PayLater yang populer dan dipercaya oleh pengguna di Indonesia. Lalu, apa yang membuat Kredivo layak disebut sebagai aplikasi Buy Now PayLater pilihan utama? Mari kita bahas lengkap.

1. Aplikasi Buy Now PayLater: Pengertian dan Perkembangannya di Indonesia

Buy Now PayLater adalah layanan finansial berbasis teknologi yang memberi kemudahan pengguna untuk membeli barang atau menggunakan layanan sekarang, dan melakukan pembayaran nanti, baik secara tempo atau cicilan. Prosesnya cepat, hanya membutuhkan data diri seperti e-KTP dan informasi penghasilan, tanpa syarat rumit seperti pengajuan kartu kredit.

Menurut data dari hasil survei kolaborasi Kredivo bersama Katadata Insight Center (KIC), pengguna PayLater terus meningkat dengan didominasi oleh generasi Milenial dan Gen Z. Meskipun penggunaanya didominasi oleh belanja online sebesar 63,1 persen tapi untuk belanja offline juga tidak terlalu sedikit yaitu 16,5%, dan 20,4% menggunakan keduanya.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat perkembangannya bahwa layanan seperti ini memberikan alternatif pembayaran yang relevan bagi masyarakat modern yang menginginkan kemudahan, proses cepat, dan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel.

2. Kenapa Banyak Orang Beralih ke Aplikasi Buy Now PayLater?

Ada beberapa alasan kenapa aplikasi Buy Now PayLater semakin diminati di Indonesia:

● Proses cepat dan instan, penggunaan aplikasi buy now paylater bisa langsung tahu hasil pengajuan dan limit berbeda dengan kartu kredit.

● Cocok untuk kebutuhan generasi muda, fleksibel, digital-friendly, dan mudah digunakan.

● Pembayaran bisa dicicil, dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial.

● Transaksi online dan offline, banyak merchant dan platform yang sudah mendukung PayLater.

Dengan berbagai kemudahan tersebut, aplikasi Buy Now PayLater kini menjadi bagian dari gaya hidup digital masyarakat modern.

3. Fitur Penting yang Harus Ada dalam Aplikasi Buy Now PayLater

Sebelum memilih aplikasi PayLater, ada beberapa fitur dan aspek yang wajib diperhatikan agar aman dan menguntungkan, misalnya: