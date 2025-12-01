Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Dangdut Koplo Jadi Senjata Diplomasi Indonesia di Suriname

Kementerian Ekonomi Kreatif memfasilitasi penampilan Ndarboy Genk dan Fauzi Haidi di Festival Indofair 2025, Suriname. 

Editor: Dodi Esvandi
Dangdut Koplo Jadi Senjata Diplomasi Indonesia di Suriname
HO/IST
Kementerian Ekonomi Kreatif memfasilitasi penampilan Ndarboy Genk dan Fauzi Haidi di Festival Indofair 2025, Suriname. Kehadiran mereka bukan sekadar hiburan, melainkan simbol komitmen Indonesia memajukan subsektor musik ke kancah global. 

TRIBUNNEWS.COM, PARAMARIBO – Musik Indonesia kembali menorehkan jejak di panggung internasional. 

Kementerian Ekonomi Kreatif memfasilitasi penampilan Ndarboy Genk dan Fauzi Haidi di Festival Indofair 2025, Suriname

Kehadiran mereka bukan sekadar hiburan, melainkan simbol komitmen Indonesia memajukan subsektor musik ke kancah global.

Dua musisi ini merupakan jebolan program unggulan AKTIF (Akselerasi Kreatif) Musik, yang dirancang untuk melahirkan karya orisinal dari daerah agar mampu bersaing di level internasional. 

Ndarboy Genk—nama panggung Helarius Daru Indrajaya—berkolaborasi dengan Fauzi Haidi, penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, lewat video musik Wong Sepele yang didukung penuh oleh AKTIF Musik.

“Kami ingin membuktikan bahwa inklusivitas dalam ekonomi kreatif bukan hanya slogan, tapi aksi nyata. Talenta dari program ini harus punya jalur distribusi hingga mancanegara,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya, Sabtu (29/11/2025).

Festival Indofair berlangsung 27–29 November di Paramaribo, Suriname, dengan total 12 ribu pengunjung. 

Baca juga: Potensi Rp1.000 Triliun, Akademisi Minta KIK Jadi Senjata Ekonomi Kreatif Indonesia

Acara dibuka oleh Dubes RI untuk Suriname dan Guyana Agus Priono bersama Deputi Bidang Kreativitas Media Agustini Rahayu, serta dihadiri dua menteri Suriname dan sejumlah pejabat negara. 

Kehadiran mereka menegaskan posisi musik sebagai jembatan diplomasi budaya Indonesia di Amerika Selatan dan Karibia.

Agustini Rahayu menekankan bahwa AKTIF Musik bukan sekadar pendampingan produksi, melainkan juga fasilitasi distribusi karya.

“Kami ingin ekosistem musik lokal tumbuh berkelanjutan, dengan eksposur hingga kancah global,” kata Ayu.

Selain konser, pada 28 November digelar talk show bertema Business Opportunities and Creative Economy in Indonesia. 

Forum ini mempertemukan 40 importir dan distributor produk Indonesia dengan pelaku usaha Suriname

Musik diposisikan sebagai pintu masuk memperluas jejaring industri sekaligus memperkuat diplomasi budaya, terutama di negara dengan komunitas diaspora Jawa yang kuat.

Pemilihan Suriname bukan kebetulan. 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
dangdut koplo
ekonomi kreatif
Suriname
Menteri Ekraf Teuku Riefky Dorong Tanah Datar Jadi Pusat Kreativitas Baru

Menteri Ekraf Teuku Riefky Dorong Tanah Datar Jadi Pusat Kreativitas Baru

Tangsel Art Festival 2025 Sukses Digelar, Jadi Ajang Penguatan Ekraf dan UMKM Lokal

Tangsel Art Festival 2025 Sukses Digelar, Jadi Ajang Penguatan Ekraf dan UMKM Lokal

