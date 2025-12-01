Merajut Kekuatan Perempuan Lewat Fesyen, Kolaborasi Lintas Sektor Diharapkan Perluas Lapangan Kerja
Ia berharap kolaborasi ini dapat membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, 60 persen di antaranya digerakkan perempuan.
Editor: Muhammad Zulfikar
Ringkasan Berita:
- Fesyen dalam pemberdayaan perempuan
- Kolaborasi ini bukan sekadar menghadirkan sebuah koleksi fesyen, melainkan sebuah gerakan sosial
- Dari satu mesin bordir hingga mempekerjakan sekitar lima puluh karyawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak sekadar menghadirkan kolaborasi fesyen baru, peluncuran Intresse x Sandiaga Uno Collection di Seibu, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2025) lebih menonjolkan misi besar dalam pemberdayaan perempuan.
Koleksi ini memperlihatkan bagaimana wastra dan budaya Nusantara dapat menjadi ruang bagi perempuan—khususnya para penjahit dan artisan lokal—untuk berkembang, meningkatkan kapasitas, dan memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik.
Baca juga: Kemewahan Denza D9 Berpadu dengan Keindahan Fesyen Jakarta Fashion Week 2026
Acara dibuka dengan penayangan video yang menggambarkan perjalanan kolaborasi tersebut, menekankan nilai perjuangan perempuan di balik setiap karya dan komitmen untuk menguatkan UMKM serta keberlanjutan.
Melalui visual, penonton diajak menyelami visi dan semangat yang melandasi kolaborasi.
Baca juga: Pegiat Fesyen Berpeluang Tampil Gratis di Pameran Nasional, Pendaftaran IDE.IND 2025 Resmi Dibuka
Antara lain, mencintai wastra Nusantara, memberdayakan perempuan, dan mendorong UMKM agar naik kelas.
Setelah itu, sesi talkshow bertema 'Perempuan Berdaya, UMKM Naik Kelas, Indonesia Melaju' menghadirkan diskusi mengenai bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat membuka akses pasar, mendorong inovasi, serta menciptakan dampak nyata bagi pelaku UMKM.
Sandiaga Uno menegaskan kolaborasi ini bukan sekadar menghadirkan sebuah koleksi fesyen, melainkan sebuah gerakan sosial.
Menurutnya, fesyen harus memiliki tujuan yang lebih luas.
"Kualitas boleh dunia, tapi dampaknya harus terasa di rumah sendiri," ujarnya.
Ia berharap kolaborasi ini dapat membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, 60 persen di antaranya digerakkan perempuan dan menginspirasi pelaku usaha lokal untuk terus berkembang.
Dari perspektif industri, Handaka Santosa dari MAP Group menyebut Intresse bukan hanya merek dengan produk elegan, tetapi juga sebuah cerita yang hidup.
Ia menjelaskan untuk dapat tampil di ruang premium seperti Seibu, sebuah brand harus memenuhi tiga pilar penting, yakni kualitas tinggi, kesiapan pasokan, dan cerita yang otentik.
Di samping itu, kemampuan merek dalam mengomunikasikan nilai dan identitasnya menjadi faktor krusial.
Sumber: Warta Kota
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of
Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.