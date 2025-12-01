Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ramalan Zodiak Selasa, 2 Desember 2025: Leo Perlu Bersantai, Libra Merasa Gelisah

Simak ramalan zodiak dari 12 bintang untuk Selasa, 2 Desember 2025, dari zodiak Aries hingga Pisces.

Penulis: Nuryanti
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ramalan zodiak 12 bintang untuk Selasa, 2 Desember 2025.

Menurut ramalan zodiak, Leo perlu bersantai dan menekuni hobi.

Kemudian, Libra merasa sedikit gelisah.

Lalu, Sagitarius mencoba menemukan kebahagiaan.

1. Aries

Hari di mana Anda bisa bersantai. Pijat tubuh Anda dengan minyak untuk melemaskan otot-otot Anda.

Gunakan ide inovatif Anda untuk menghasilkan uang tambahan.

Pasangan Anda akan suportif dan membantu.

Tangani segala sesuatunya dengan baik karena suasana hati pasangan Anda sedang tidak baik.

2. Taurus

Kesehatan harus diutamakan daripada kehidupan sosial.

Simpan uang ekstra Anda di tempat yang aman yang akan menjanjikan keuntungan di masa mendatang.

Hari yang sangat baik untuk piknik bersama istri.

Ini tidak hanya akan mengubah suasana hati Anda, tetapi juga membantu menyelesaikan kesalahpahaman.

Halaman 1/4
1234
Ramalan Zodiak
Leo
Libra
Sagitarius
