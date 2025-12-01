Ringkasan Berita: Zaskia Sungkar antusias mengikuti diskusi kesehatan kulit

Kesehatan kulit berkaitan erat dengan tumbuh kembang anak

Penting memastikan setiap formula benar-benar teruji dan bermanfaat bagi kulit bayi

Ogah Ikut Tren, Zaskia Sungkar Sadar Kesehatan Kulit Berkait Erat Tumbuh Kembang Anak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai ibu, Zaskia Sungkar tampak penuh antusiasme mengikuti diskusi mengenai kesehatan kulit bayi bertajuk "Kulit Sehat, Tumbuh Kembang Optimal".

Dalam diskusi tersebut, ia berbagi pandangannya yang kini jauh lebih selektif dalam memilih produk perawatan untuk anak-anaknya, termasuk si sulung, Ukkasya Muhammad Syakir, Khumaira, dan calon adik mereka.

Menyoroti pengalamannya sebagai seorang Ibu, Zaskia menekankan bahwa perawatan kulit bayi yang tepat bukanlah sekadar mengikuti tren, melainkan sebuah kebutuhan esensial.

“Sekarang aku jauh lebih selektif memilih produk bayi, bukan sekadar ikut tren. Produk yang selalu aku siapkan untuk newborn biasanya tiga, yaitu body wash, pelembap, dan calming cream untuk bantu redakan kembung atau kolik,” ujar Zaskia, dalam diskusi yang digelar Gently Baby.

Body wash, pelembab, dan calming cream menunjukkan fokus Zaskia pada kebersihan, hidrasi, dan kenyamanan si Kecil, terutama saat masa newborn yang kulitnya masih sangat sensitif.

Rekomendasi Untuk Anda

Dokter spesialis kulit Sanitca Indah, Sp.DV, yang kini menjadi Medical Expert Gently Baby mendukung keputusan Zaskia dalam upaya merawat kesehatan kulit anak-anaknya.

Menurut dr. Sanitca, orang tua harus memastikan produk yang digunakan memenuhi tiga syarat utama untuk menjamin keamanan kulit bayi.

Pertama, hypoallergenic tested, produk telah teruji tidak memicu alergi.

Kedua, dermatologically tested, yang teruji aman di bawah pengawasan dokter kulit.

Ketiga, bebas bahan berbahaya dan iritan, untuk menghindari zat-zat yang berpotensi merusak skin barrier bayi.

“Ini sangat penting untuk memastikan setiap formula benar-benar teruji dan bermanfaat bagi kulit bayi,” jelas dr. Sanitca, menekankan peran sains dalam perawatan kulit bayi.

Kulit sehat berkaitan erat dengan tumbuh kembang anak

Senada dengan dr. Sanitca, dr. Ian Suteja, Sp.A, Dokter Spesialis Anak yang juga bergabung sebagai Medical Expert, menyoroti dampak kesehatan kulit terhadap tumbuh kembang anak secara keseluruhan.

Dr. Ian menjelaskan bahwa kulit bayi belum berkembang sempurna, menjadikannya mudah kering dan mengalami iritasi.

Ketidaknyamanan pada kulit, seperti gatal atau ruam, dapat mengganggu kualitas tidur bayi.