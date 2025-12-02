Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Buku Tentang Tradisi Makan Siang Indonesia Mendunia, Apa Isi Di Baliknya? 

Buku tentang tradisi makan siang Indonesia mendunia. Buku ini persembahan dari Amanda Katili Niode sebagai editor

Penulis: Rina A.P.R
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Buku Tentang Tradisi Makan Siang Indonesia Mendunia, Apa Isi Di Baliknya? 
Tribunnews.com/Rina Ayu Panca Rini
Buku tentang tradisi makan siang Indonesia mendunia. Buku persembahan dari Amanda Katili Niode sebagai editor ini dinobatkan sebagai Best Book in the World pada ajang Gourmand Awards. 

 

Ringkasan Berita:
  • Tradisi makan siang Indonesia mendunia melalui buku. 
  • Bukunya dinobatkan sebagai Best Book in the World pada ajang Gourmand Awards.
  • Apa saja isinya sehingga buku ini dianggap menjadi perayaan tulus atas kuatnya hubungan antara makanan, budaya, dan komunitas.

 

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA -- Buku tentang tradisi makan siang Indonesia mendunia.

Buku persembahan dari Amanda Katili Niode sebagai editor ini dinobatkan sebagai Best Book in the World pada ajang Gourmand Awards.

Penghargaan ini diumumkan pada Saudi Feast Food Festival_di Riyadh, Arab Saudi, oleh Edouard Cointreau, President of Gourmand Awards.

Baca juga: Bocor! Dokumen Rahasia Pertemuan Trump dan Putin, Ada Menu Makan Siang

Buku berjudul Tradisi Makan Siang Indonesia: Khazanah Ragam dan Penyajiannya ini memukau juri lantaran, kedalaman riset dan makna kultural yang dihadirkannya.

Buku setebal lebih dari 500 halaman ini merupakan buah kolaborasi antara Omar Niode Foundation, Yayasan Nusa Gastronomi Indonesia, dan Komunitas Food Blogger Indonesia, serta diterbitkan oleh Diomedia Publishing.

“Buku ini menjadi perayaan tulus atas kuatnya hubungan antara makanan, budaya, dan komunitas,” ujar Edouard Cointreau saat menyerahkan sertifikat penghargaan.

Kolaborasi lintas komunitas ini memperkaya sudut pandang dan menjadikan buku tersebut dokumentasi kuliner yang komprehensif.

Sejarah makan siang di Indonesia adalah cerminan perjalanan sosial, ekonomi, dan budaya yang selalu berubah. 

Dari makan siang sederhana di ladang hingga tren makan siang digital yang serba praktis, tradisi ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Melalui 40 tulisan dari 17 provinsi di 8 pulau, buku ini menghadirkan potret kuliner Nusantara yang beragam. 

Resep turun-temurun, teknik memasak khas, pilihan wadah penyajian, hingga cara menyantapnya, membentuk narasi yang menghidupkan kembali makna makan siang dalam keseharian masyarakat Indonesia.

Para penulis dalam buku ini menggambarkan tradisi makan siang di daerah masing-masing dengan mendalam dan penuh antusiasme. 

Makan siang tidak hanya menjadi momen untuk menikmati makanan, tetapi juga ruang untuk merayakan nilai kekeluargaan, kreativitas lokal, dan ketahanan budaya.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
makan siang
Buku baru
Amanda Katili Niode
