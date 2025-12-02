Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ketika Jamu dan Minuman Herbal Menghipnotis Festival Kopi di Swiss

Aroma kopi Nusantara berpadu dengan hangatnya jamu tradisional berhasil mencuri perhatian ribuan pengunjung Swiss Coffee Festival 2025. 

Editor: Anita K Wardhani
Ketika Jamu dan Minuman Herbal Menghipnotis Festival Kopi di Swiss
Tribunnews.com
Aroma kopi Nusantara berpadu dengan hangatnya jamu tradisional berhasil mencuri perhatian ribuan pengunjung Swiss Coffee Festival 2025.  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aroma kopi Nusantara berpadu dengan hangatnya jamu tradisional berhasil mencuri perhatian ribuan pengunjung Swiss Coffee Festival 2025. 

Di tengah dominasi merek global, kehadiran NOD. Smart Capsule Machine menjadi magnet tersendiri, memperkenalkan ragam minuman Indonesia dalam format kapsul pintar yang modern dan inovatif.

Baca juga: Kopi Arabika Jawa Kembali Ditanam di Lereng Ijen, Jadi Harapan Ekonomi Hijau Bondowoso

Indonesia Hadir di Panggung Internasional

Festival kopi bergengsi yang digelar di StageOne Zurich Oerlikon pada 22–23 November 2025 ini menghadirkan roaster, pegiat kopi, inovator teknologi, dan penikmat kopi dari berbagai negara. 

Dari 10.000 pengunjung yang hadir, lebih dari 500 orang mendatangi booth NOD. untuk mencicipi kapsul minuman khas Nusantara.

Kehadiran NOD. bukan sekadar partisipasi komersial, melainkan undangan resmi dari KBRI Bern melalui KADIN Komite Indonesia Swiss, yang melihat potensi besar inovasi minuman Indonesia di pasar global.

Dari Kopi Aceh hingga Jamu Kunyit Asam

Ilustrasi mengonsumsi vitamin berbahan dasar kunyit.
Ilustrasi mengonsumsi vitamin berbahan dasar kunyit. (Shutterstock)


NOD. menghadirkan 15 varian kapsul yang mewakili kekayaan rasa Indonesia. 

Mulai dari kopi Aceh, Bali, Kerinci, hingga Papua, serta minuman tradisional seperti Wedang Jahe, Kunyit Asam, Teh Melati Tolak Angin, dan Lemongrass Elixir.

Respons pengunjung sangat positif. Varian kopi Bali dan Kerinci menjadi favorit yang cepat habis, sementara jamu Kunyit Asam justru menjadi kejutan manis yang paling banyak dicari. 

“Pengunjung Eropa menyebut pengalaman mencicipi jamu dalam format kapsul sebagai hal baru yang unik dan modern,” ungkap Galuh, Head of Research NOD.

Baca juga: Perusahaan Jamu Donasikan Rp500 Juta untuk Pengungsi Luar Negeri Lewat JRS Indonesia

NOD. merupakan bagian dari ekosistem JumpStart Indonesia, smart retail berbasis teknologi yang sejak 2019 telah mengembangkan lebih dari 10.000 vending machine di Jawa hingga Bali. 

Infrastruktur ini mencakup mesin kopi, minuman siap konsumsi, es krim, onigiri, hingga gulali dengan 40 bentuk berbeda.

Diluncurkan pada akhir 2024, NOD. menjadi mesin kapsul pintar pertama dari Indonesia yang mampu menyeduh lebih dari 50 jenis minuman dalam satu perangkat. Sejak rilis, lebih dari 8.000 unit telah terjual di hotel, kantor, retail, dan rumah tangga.

Diplomasi Rasa Nusantara


Dubes RI untuk Swiss dan Liechtenstein, Ngurah Swajaya, menegaskan nilai diplomatik dari partisipasi ini. 

“Festival ini membuka peluang ekspor dan kerja sama yang lebih luas. Potensi kopi Indonesia sangat kuat dalam persaingan dunia,” ujarnya.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
jamu
herbal
kopi
