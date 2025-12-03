Niat Sholat Ghaib untuk Korban Bencana Banjir dan Lainnya di Tempat Jauh

Ringkasan Berita: Umat Islam dapat melakukan sholat ghaib untuk jenazah korban bencana alam yang berada di tempat jauh.

Sholat jenazah ini dilakukan dengan empat kali takbir.

Berbeda dengan sholat pada umumnya, sholat ghaib memiliki rukun atau tata caranya sendiri.

TRIBUNNEWS.COM - Niat sholat ghaib dibaca ketika seorang muslim hendak menyolatkan jenazah tanpa kehadiran jenazah tersebut.

Biasanya, sholat ghaib dilakukan jika jenazah berada jauh di tempat lain, misalnya para korban jiwa bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, korban perang dll yang ada di tempat jauh.

Kementerian Agama melalui Bimas Islam menyarankan umat Islam untuk melakukan sholat ghaib untuk jenazah yang berada di tempat jauh.

Dasar pelaksanaan sholat ghaib yaitu pada sebuah hadis yang menyebutkan Rasulullah Saw melakukan sholat ghaib untuk jenazah Raja Najasyi (raja Habasyah di Afrika Timur) yang jenazahnya tidak berada di Madinah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu: “Sesungguhnya Rasulullah memberitakan kepada para sahabat tentang wafatnya Raja Najasyi (raja Habasyah), pada hari kematiannya. Lalu beliau keluar bersama mereka ke lapangan, berbaris, dan shalat untuknya dengan takbir empat kali.” (HR. Bukhari no. 1333, Muslim no. 951)

Niat Sholat Ghaib dan Tata Caranya

Bimas Islam dalam laman Instagram-nya, @bimasislam, menuliskan bacaan niat dan tata cara melakukan salat ghaib.

1. Berdiri bagi yang mampu

2. Takbiratul ihram

3. Membaca niat

Niat Sholat Ghaib untuk Banyak Jenazah

أُصَلِّي عَلَى هٰؤُلَاءِ الْأَمْوَاتِ الْغَائِبِينَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرْضَ الْكِفَايَةِ، (إِمَامًا / مَأْمُومًا) لِلَّهِ تَعَالَى

Ushallī ‘alā hã'ulā'i al-amwāti al-ʻghaibīna arba'a takbīrātin fardhal kifāyati, (imāman/ ma'mūman) lillāhi ta'ālā,

Artinya: "Aku menyalati atas semua jenazah yang tidak hadir (gaib) dengan empat kali takbir sebagai fardu kifayah, sebagai (imam atau makmum) karena Allah Ta'ala."

4. Membaca Surat Al-Fatihah

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِۗ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُۗ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَۙصِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ەۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّاۤلِّيْنَ ࣖ

Bismillāhir-raḥmānir-raḥīm(i). Al-ḥamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn(a). Ar-raḥmānir-raḥīm(i). Māliki yaumid-dīn(i). Iyyāka na‘budu wa iyyāka nasta‘īn(u), Ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm(a), Ṣirāṭal-lażīna an‘amta ‘alaihim, gairil-magḍūbi ‘alaihim wa laḍ-ḍāllīn(a).

Artinya: “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemilik hari Pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat.”

5. Takbir kedua, lalu membaca Shalawat

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Allāhumma ṣalli ‘alâ Muḥammad wa ‘alâ āli Muḥammad kamâ ṣallayta ‘alâ Ibrâhîm wa ‘alâ āli Ibrâhîm innaka ḥamîdun majîd. Wa bārik ‘alâ Muḥammad wa ‘alâ āli Muḥammad kamâ bārakta ‘alâ Ibrâhîm wa ‘alâ āli Ibrâhîm innaka ḥamîdun majîd.

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau, sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan berkatilah Nabi Muhammad dan keluarga beliau, sebagaimana Engkau telah memberkati Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam ini, Engkaulah yang Terpuji lagi Maha Mulia.”

6. Takbir ketiga, lalu membaca doa untuk para jenazah

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَافِهِمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُمْ، وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِمْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِمْ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِمْ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِمْ، وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ، وَقِهِمْ عَذَابَ الْقَبْرِ وَفِتْنَتَهُ، وَعَذَابَ النَّارِ.

Allāhumma-ghfir lahum, warhamhum, wa ‘āfihim, wa‘fu ‘anhum.

Wa akrim nuzulahum, wa wassi‘ madkhalahum, waghsilhum bil-mā’i was-tsalji wal-barad.

Wa naqqihim minal-khathāyā kamā yunaqqats-tsaubu al-abyadhu minad-danas.

Wa abdilhum dāran khayran min dārihim, wa ahlan khayran min ahlihim, wa zawjan khayran min zawjihim.

Wa adkhilhumul-jannata, wa qihim ‘adzābal-qabri wa fitnatah, wa ‘adzāban-nār.

Artinya: "Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, selamatkanlah mereka, maafkanlah mereka, muliakanlah tempat singgah mereka, luaskanlah tempat masuk mereka, cucilah mereka dengan air, salju, dan embun; bersihkanlah mereka dari segala kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Dan gantilah untuk mereka rumah yang lebih baik daripada rumah mereka, keluarga yang lebih baik daripada keluarga mereka, pasangan yang lebih baik daripada pasangan mereka. Masukkanlah mereka ke dalam surga, dan lindungilah mereka dari azab kubur dan fitnahnya serta dari azab neraka.

7. Takbir keempat, lalu membaca doa untuk umat muslim

اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُم وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُم وَ اغْفِرْ لَنَا و لهم وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

Allahumma lā tahrimnā ajrahum wa lā taftinā ba'dahum wa ighfir lanā wa lahum wa liikhwānina alladzīna sabaqūna bil-īmān wa lā taj'al fi qulūbinā ghillan lilladzīna āmanū rabbanā innaka raūfun rakhīm.

Artinya: "Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami dari pahala mereka dan janganlah Engkau beri kami fitnah setelah mereka. Ampunilah kami dan mereka, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang."

8. Mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri.

Hukum Sholat Ghaib

Sejumlah ulama berbeda pendapat mengenai hukum melakukan sholat ghaib.

Dalam skripsi berjudul Tradisi Shalat Ghaib Setiap Selesai Shalat Jum’at Di Pondok Pesantren Darullughah Wadda’wah Bangil Pasuruan Jawa Timur (Studi Living Hadis) oleh Maria Ulfa, mahasiswi UIN Walisongo Semarang (2019), disebutkan hukum, syarat dan rukun salat ghaib.

1. Diperbolehkan secara Mutlak

Sholat ghaib dapat dihukumi mutlak boleh dilaksanakan, menurut Ibnu Hazm, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama lainnya.

2. Hanya Dilakukan pada Masa Rasulullah

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanafi, sholat ghaib hanya dilakukan pada masa Rasulullah Saw.

Pendapat ini berdasarkan pada hadis tentang kematian Raja Najasyi.

Beliau adalah seorang raja Muslim, namun masyarakat Habasyah yang dipimpinnya tidak dapat melakukan shalat jenazah untuknya karena mereka tidak masuk Islam.

Sehingga Rasulullah melakukan shalat ghaib agar Raja Najasyi tetap mendapatkan doa dari kaum Muslimin.

3. Boleh Dilakukan tapi dengan Ketentuan

Sholat ghaib boleh dilakukan jika jenazah tersebut belum disholatkan secara langsung di tempatnya.

Jika jenazah tersebut telah disholatkan secara langsung, maka tidak disyariatkan untuk dilaksanakan sholat ghaib untuknya.

Pendapat ini berdasarkan pada hadis tentang Raja Najasyi yang disalatkan oleh Rasulullah karena tidak ada seorangpun di daerahnya yang mensalatkan raja tersebut.

Sejumlah ulama yang menyetujui pendapat tersebut di antaranya Syaikh al-Albani, Syaikh Ibn Baz, sementara Ibn Taimiyah menekankan salat ghaib hanya dilakukan sesuai kebutuhan (seperti kasus Raja Najasyi) dan bukan amalan rutin.

Syarat Sholat Ghaib

Menutup aurat; Suci dari hadas besar dan kecil (berwudhu); Badan/pakaian/tempat sholat bersih dari najis.

Rukun Salat Ghaib

Niat ikhlas karena Allah; Berdiri bagi yang mampu; Empat kali takbir; Takbir pertama, lalu membaca Surat Al-Fatihah; Takbir kedua, lalu membaca shalawat; Takbir ketiga, lalu membaca doa jenazah; Takbir keempat, lalu membaca doa untuk jenazah dan orang yang menshalatinya; Salam.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)