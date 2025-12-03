Brisia Jodie Pakai Gaun Pengantin Klasik, Sebut Inspirasinya Dari Kate Middleton

Ringkasan Berita: Brisia Jodie tampak begitu cantik dengan gaun putih, di pemberkatan pernikahan dengan Jonathan Alden, di Gereja Katedral, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Brisia Jodie menggelar pemberkatan pernikahan dengan Jonathan Alden, di Gereja Katedral, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Brisia Jodie tampak begitu cantik dengan gaun putih, ia mengakui busananya adalah rancangan desainer Diana Putri.

"Dress-nya bagus banget, kayak gila banget. Apa... sengaja mengkonsepkan kayak classic, enggak ada payet," kata Brisia Jodie.

Jodie bersyukur bisa dikuatkan gaun pengantin tersebut. Karena ia ingin terlihat sederhana tapi elegan saat bersandingan dengan Elden di altar.

Ia mengaku gaun ini tersinpirasi dari gaun Kate Middleton.

"Inspirasi Gaunnya, Kate Middleton. Semua look-nya sih dari rambut, dress, semua dari Kate Middleton," ucap wanita berusia 29 tahun itu.

"Cuman bedanya aku modif kayak agak modern dikit aja. Kelihatannya kayak klasik aja sih, cocok. Bagus kan?," sambungnya.

BRISIA JODIE MENIKAH - Penyanyi Brisia Jodie menggelar pernikahan dengan Jonathan Alden, di Gereja Katedral, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025). (Tribunnews.com)

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol ini mengungkapkan tidak mudah untuk ia bisa mendapatkan gaun pernikahannya, ia harus mondar mandir Jakarta-Surabaya saat sedang sakit.

"Benar-benar legit effort parah. Aku pas itu lagi sakit waktu Surabaya nge-fitting. Jadi bener bener perjuangan banget sih buat dapetin busana ini," jelasnya.

Brisia Jodie mengakui Diana Putri adalah desainer terbaik Indonesia yang sudah merancang pakaian untuk Jennie dan Lisa Blackpink, hingga Ariana Grande.

"Makanya aku tuh kayak, hari ini tuh kayak rezeki," ujar Brisia Jodie. (Ari).