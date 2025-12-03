Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Pernikahan Artis

Brisia Jodie Pakai Gaun Pengantin Klasik, Sebut Inspirasinya Dari Kate Middleton

Penyanyi Brisia Jodie menggelar pemberkatan pernikahan dengan Jonathan Alden, di Gereja Katedral, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Brisia Jodie Pakai Gaun Pengantin Klasik, Sebut Inspirasinya Dari Kate Middleton
Tribunnews.com
GAUN BRISIA JODIE - Penyanyi Brisia Jodie menggelar pemberkatan pernikahan dengan Jonathan Alden, di Gereja Katedral, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025). Brisia Jodie tampak begitu cantik dengan gaun putih, ia mengakui busananya adalah rancangan desainer Diana Putri. Ia mengaku gaun ini tersinpirasi dari gaun Kate Middleton. 
Ringkasan Berita:
  • Brisia Jodie tampak begitu cantik dengan gaun putih, di pemberkatan pernikahan dengan Jonathan Alden, di Gereja Katedral, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).
  • Ia mengaku gaun ini tersinpirasi dari gaun Kate Middleton.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Brisia Jodie menggelar pemberkatan pernikahan dengan Jonathan Alden, di Gereja Katedral, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Brisia Jodie tampak begitu cantik dengan gaun putih, ia mengakui busananya adalah rancangan desainer Diana Putri.

Baca juga: Brisia Jodie Mengaku Gugup, Jelang Pernikahannya dengan Jonathan Alden Sampai Tak Bisa Tidur 

"Dress-nya bagus banget, kayak gila banget. Apa... sengaja mengkonsepkan kayak classic, enggak ada payet," kata Brisia Jodie.

Jodie bersyukur bisa dikuatkan gaun pengantin tersebut. Karena ia ingin terlihat sederhana tapi elegan saat bersandingan dengan Elden di altar.

Ia mengaku gaun ini tersinpirasi dari gaun Kate Middleton.

Baca juga: Brisia Jodie Tak Bertemu Jonathan Alden Selama 3 Hari sebelum Acara Pemberkatan Pernikahan

"Inspirasi Gaunnya, Kate Middleton. Semua look-nya sih dari rambut, dress, semua dari Kate Middleton," ucap wanita berusia 29 tahun itu.

Rekomendasi Untuk Anda

"Cuman bedanya aku modif kayak agak modern dikit aja. Kelihatannya kayak klasik aja sih, cocok. Bagus kan?," sambungnya.

BRISIA JODIE MENIKAH - Penyanyi Brisia Jodie menggelar pernikahan dengan Jonathan Alden, di Gereja Katedral, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).
BRISIA JODIE MENIKAH - Penyanyi Brisia Jodie menggelar pernikahan dengan Jonathan Alden, di Gereja Katedral, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025). (Tribunnews.com)

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol ini mengungkapkan tidak mudah untuk ia bisa mendapatkan gaun pernikahannya, ia harus mondar mandir Jakarta-Surabaya saat sedang sakit.

"Benar-benar legit effort parah. Aku pas itu lagi sakit waktu Surabaya nge-fitting. Jadi bener bener perjuangan banget sih buat dapetin busana ini," jelasnya.

Brisia Jodie mengakui Diana Putri adalah desainer terbaik Indonesia yang sudah merancang pakaian untuk Jennie dan Lisa Blackpink, hingga Ariana Grande.

"Makanya aku tuh kayak, hari ini tuh kayak rezeki," ujar Brisia Jodie. (Ari).

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Sumber: Warta Kota
Tags:
Brisia Jodie menikah
Brisia Jodie
Kate Middleton
gaun pengantin
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas