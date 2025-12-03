Ramalan Zodiak Kamis, 4 Desember 2025: Cancer Tidak Perlu Marah, Aquarius Merasa Gelisah
Simak ramalan zodiak dari 12 bintang untuk Kamis, 4 Desember 2025, dari zodiak Aries hingga Pisces.
Penulis: Nuryanti
Editor: Bobby Wiratama
Menurut ramalan zodiak, Cancer sebaiknya tidak perlu marah.
Lalu, Sagitarius bisa mengajak anggota keluarga berkumpul.
Kemudian, Aquarius mungkin tetap gelisah karena perilaku anggota keluarga.
Ramalan Zodiak Kamis, 4 Desember 2025
Dilansir laman Astrosage, berikut ramalan zodiak untuk Kamis (4/12/2025):
1. Aries
Mengabaikan orang tua Anda dapat merusak prospek masa depan Anda.
Saat-saat yang baik tidak akan bertahan lama.
2. Taurus
Sudah saatnya bagi penderita jantung untuk berhenti minum kopi.
Konsumsi kopi lebih lanjut akan memberikan tekanan yang tidak perlu pada jantung Anda.
Orang-orang berzodiak ini yang menjalankan bisnis dari luar negeri kemungkinan besar akan mendapatkan keuntungan finansial hari ini.
3. Gemini
Istirahatlah sepenuhnya untuk memulihkan energi Anda.
Jika Anda bekerja atau belajar sambil jauh dari rumah, belajarlah untuk menjauhi orang-orang yang membuang-buang uang dan waktu Anda.
