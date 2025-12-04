Di Balik Tampang Macho Ala Rocker, Ello Rajin Rawat Wajah, Skincare Gantikan Tisu 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi Marcello Tahitoe atau Ello dikenal dengan penampilan yang macho sebagai rockstar.

Apalagi aksi ikat rambut di atas panggung juga belakangan jadi ikonik Ello yang sering bikin penggemarnya histeris.

Meski demikian, Ello mengakui bahwa dirinya kini termasuk yang rajin jalani perawatan wajah.

Sadar bahwa dirinya punya jadwal padat di industri musik, Ello mengaku mau tak mau tetap memperhatikan perawatan kulit.

Meskipun pada awalnya ia termasuk tipe yang malas pakai skincare.

Bukan karena tiba-tiba rajin, tapi karena ia sadar penampilan panggung harus tetap terjaga apalagi banyak fans yang sering mengabadikan lewat kamera handphone.

“Jujur, gue itu malas skincare-an. Tapi sebagai performer, harus jaga penampilan," ujar Ello ditemui saat peluncuran W3B Selfcare The Radiant Moisturizer, di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Makanya gue nggak mau pakai macem-macem yang ribet,” ujar Ello sambil tertawa.

Ia mengakui bahwa dirinya mencari solusi yang praktis, cepat, dan tidak membuatnya harus melewati banyak langkah.

Kebiasaan Ello merawat kulit pun awalnya cukup unik. Ia mengaku dulu hanya mengandalkan tisu basah setiap kali tidak sempat mandi sebelum tampil atau latihan.

“Kalau belum sempet mandi, ya bersihin (pake tisu) dulu gitu," ungkap Ello sambil tertawa.



Ketika ditanya soal waktunya pakai skincare, Ello punya waktu khusus yakni setelah olahraga.

Meski tampil cuek, dari ceritanya Ello tetap memprioritaskan kondisi kulitnya selama caranya tidak ribet.

"Basically, gue mau wakili semua laki-laki. It’s very practical, so you have to use it,” tegasnya.