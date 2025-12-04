Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Di Balik Tampang Macho Ala Rocker, Ello Rajin Rawat Wajah, Skincare Gantikan Tisu 

Musisi Marcello Tahitoe atau Ello dikenal dengan penampilan yang macho sebagai rockstar. Ternyata dia diam-diam rajin pkai skincare.

Penulis: Bayu I.P
Editor: Anita K Wardhani
instagram Marcello Tahitoe
SKINCARE ELLO - Terkenal macho sebagai rockstar, Ello tak ragu mengatakan bahwa dirinya butuh skincare untuk menjaga kesehatan wajah. Rabu (3/12/2025). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

Ringkasan Berita:
  • Ello dikenal dengan penampilan yang macho sebagai rockstar.
  • Ternyata di balik tampilannya ini ada usaha yang tak sia-sia.
  • Penyanyi bernama asli Marcello Tahitoe rajin pakai skincare.

 

 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi Marcello Tahitoe atau Ello dikenal dengan penampilan yang macho sebagai rockstar.

Apalagi aksi ikat rambut di atas panggung juga belakangan jadi ikonik Ello yang sering bikin penggemarnya histeris.

Baca juga: Reno Fahreza, Ello, hingga Eno NTRL Kolaborasi, Siap Hadirkan Lagu Bertema Perdamaian

Meski demikian, Ello mengakui bahwa dirinya kini termasuk yang rajin jalani perawatan wajah.

Sadar bahwa dirinya punya jadwal padat di industri musik, Ello mengaku mau tak mau tetap memperhatikan perawatan kulit. 

Meskipun pada awalnya ia termasuk tipe yang malas pakai skincare.

Bukan karena tiba-tiba rajin, tapi karena ia sadar penampilan panggung harus tetap terjaga apalagi banyak fans yang sering mengabadikan lewat kamera handphone.

Baca juga: Band Cokelat, Gigi, Rio Febrian Hingga Ello Meriahkan Panggung GIIAS 2025 di Akhir Pekan Ini

“Jujur, gue itu malas skincare-an. Tapi sebagai performer, harus jaga penampilan," ujar Ello ditemui saat peluncuran W3B Selfcare The Radiant Moisturizer, di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Makanya gue nggak mau pakai macem-macem yang ribet,” ujar Ello sambil tertawa. 

Ia mengakui bahwa dirinya mencari solusi yang praktis, cepat, dan tidak membuatnya harus melewati banyak langkah.

Kebiasaan Ello merawat kulit pun awalnya cukup unik. Ia mengaku dulu hanya mengandalkan tisu basah setiap kali tidak sempat mandi sebelum tampil atau latihan. 

“Kalau belum sempet mandi, ya bersihin (pake tisu) dulu gitu," ungkap Ello sambil tertawa.


Ketika ditanya soal waktunya pakai skincare, Ello punya waktu khusus yakni setelah olahraga.

Meski tampil cuek, dari ceritanya Ello tetap memprioritaskan kondisi kulitnya selama caranya tidak ribet.

"Basically, gue mau wakili semua laki-laki. It’s very practical, so you have to use it,” tegasnya.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Ello
Marcello Tahitoe
skincare
perawatan wajah
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Berita Terkini
