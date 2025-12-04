Anggun C. Sasmi Bangga dengan Kulit Alaminya yang Keturunan Jawa, Ogah Lakukan Operasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

Ia tak tertarik tren pemutih dan standar kecantikan yang menuntut kulit semakin cerah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Diva internasional Anggun C. Sasmi mengaku bangga dengan kulitnya, yang mencerminkan suku asalnya yakni Jawa.

Di tengah maraknya tren pemutih dan standar kecantikan yang menuntut kulit semakin cerah, Anggun justru bangga dengan warna kulit keturunan Jawanya itu.

Setelah lama menetap di luar negeri dan sering mendatangi acara di negara lain, Anggun mengatakan bahwa tone kulit asli keturunan Jawa sangat diidamkan orang-orang negara lain.

“Aku kulitnya bukan putih karena orang Jawa, dan ini justru warna kulit yang dicari di mana-mana," kata Anggun C Sasmi dalam acara pengenalan brand ambassador W3B Selfcare di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Orang luar pengen punya kulit seperti kita,” tegas Anggun.

Ia menekankan bahwa perempuan tak perlu merasa harus menutupi kekurangan, baik lewat makeup tindakan medis lainnya yang berlebihan.

Karena sampai saat ini, Anggun bahkan secara tegas menolak penggunaan krim pemutih, suntuk putih atau tindakan operasi di wajah.

“Perempuan kalau makeup jangan menutupi diri sendiri, tapi menggarisbawahi kecantikan. Kita harus percaya diri dengan kulit kita," tutur Anggun.

“Aku malah nggak suka whitening cream. Kita harus bangga punya kulit secantik ini. Yang harus dipikirkan adalah punya kulit sehat, itu aja,” tegasnya.

Menurutnya, standar kecantikan seharusnya tidak membuat seseorang merasa harus mengubah bentuk atau warna kulitnya.

“Cantik itu subjektif. Yang penting kepercayaan diri kita, dan itu datang dari kesehatan kulit. Itu nomor satu. Aku nggak pakai botox, filler, apa-apa," terangnya.

Sosok dan Jejak Karier Anggun C Sasmi