Bacaan Doa

Doa Sa'i Haji dan Umrah, Pelengkap Ibadah di Bukit Shafa dan Marwah

Jemaah umrah dan haji dianjurkan untuk terus berdoa dan berdzikir ketika sa'i, yaitu bagian dari rukun umrah dan haji yang tak boleh ditinggalkan.

Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Doa Sa'i Haji dan Umrah, Pelengkap Ibadah di Bukit Shafa dan Marwah
Tribunnews.com
DOA SA'I - Gambar ini didesain Tribunnews di BeFunky, Kamis (4/12/2025). Jemaah umrah dan haji dianjurkan untuk terus berdoa dan berdzikir ketika sa'i, yaitu bagian dari rukun umrah dan haji yang tak boleh ditinggalkan. 

Ringkasan Berita:
  • Jemaah umrah dan haji yang melakukan sa'i dianjurkan membaca doa.
  • Sa'i adalah bagian dari ritual umrah dan haji yaitu berjalan bolak-balik dari bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali.
  • Sa'i merupakan salah satu rukun umrah dan haji yang tidak boleh ditinggalkan.

TRIBUNNEWS.COM - Doa sa'i dibaca oleh seseorang yang sedang melakukan sa'i dalam rangkaian ibadah haji dan umrah.

Menurut Kementerian Agama dalam Buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, sa'i adalah berjalan dari bukit Shafa ke bukit Marwah dan kembali, bolak-balik, sebanyak tujuh kali. 

Perjalanan ini dimulai di Shafa dan diakhiri di Marwah.

Sa’i dilakukan setelah Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh putaran.

Sa'i merupakan bagian dari rukun haji dan umrah, sehingga jika tidak dilakukan maka ibadah haji dan umrahnya tidak sah.

Kemenag menjelaskan ibadah umrah dapat dilakukan kapanpun, sedangkan ibadah haji dilakukan pada bulan haji yang puncaknya pada 8-13 Dzulhijjah.

Dalam laman BPKH Kemenag disebutkan dan dijelaskan doa-doa ketika sa'i. 

Doa Sa'i dan Tata Caranya 

1. Dimulai dari Bukit Shafa

Sa'i diawali dari bukit Shafa, dengan membaca niat.

Baca juga: Doa Melihat Kabah agar Ibadah Haji dan Umrah Makin Khusyuk

Niat Sa'i

نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ

Nabda’u bimā bada’Allāhu bih.

Artinya: “Kami memulai dengan apa yang Allah mulai.”

2. Di Atas Bukit Shafa, lalu Berdoa

Ketika berada di atas bukit Shafa, jemaah haji dan umrah menghadap kiblat untuk berdzikir dan berdoa apa yang diinginkan.

Lalu, dilanjutkan membaca:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ

Allāhu akbar, Allāhu akbar, Allāhu akbar

Artinya: “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. (3x)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Lā ilāha illallāhu waḥdahu lā syarīka lah, lahul-mulku walahul-ḥamdu, yuḥyī wa yumītu, wa huwa ‘alā kulli syai’in qadīr

Halaman 1/2
12
Tags:
Bacaan Doa
sai
haji
umrah
Evergreen
