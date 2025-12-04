Ramalan Zodiak Jumat, 5 Desember 2025: Cancer Merasa Rileks, Leo Ingin Bepergian

TRIBUNNEWS.COM - Simak ramalan zodiak 12 bintang untuk Jumat, 5 Desember 2025.

Menurut ramalan zodiak, Cancer merasa rileks dan menikmati hidup.

Kemudian, Leo mungkin ingin bepergian dan menghabiskan uang.

Sementara itu, masalah pribadi Libra mungkin merusak kebahagiaan mental.

Ramalan Zodiak Jumat, 5 Desember 2025

Dilansir laman Astrosage, inilah ramalan zodiak untuk Jumat (5/12/2025):

1. Aries

Anda dapat memulai hari dengan yoga dan meditasi.

Melakukan hal ini akan bermanfaat bagi Anda dan akan menjaga tingkat energi Anda sepanjang hari.

Anda kemungkinan besar akan mendapatkan keuntungan finansial hari ini, tetapi Anda harus beramal dan berdonasi, karena hal itu akan memberikan ketenangan pikiran.

2. Taurus

Impian terindah Anda akan terwujud.

Namun, kendalikan kegembiraan Anda karena terlalu banyak kebahagiaan dapat menimbulkan beberapa masalah.

Hari ini, Anda akan memahami pentingnya uang dan bagaimana pengeluaran yang tidak perlu dapat berdampak negatif pada masa depan Anda.

Jika Anda berencana mengadakan pesta, undanglah sahabat Anda.

3. Gemini