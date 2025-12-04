Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Pentingnya Membangun Komunitas dan Kesejahteraan Emosional melalui Aktivitas Keagamaan

Kehidupan beragama kerap menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk karakter dan kesejahteraan emosional seseorang. 

Penulis: Fransiskus A.P
Editor: Wahyu Aji
Ringkasan Berita:
  • Keterlibatan dalam aktivitas keagamaan berdampak positif pada karakter dan kesehatan mental, termasuk memperkuat empati, toleransi, dan kemampuan sosial, terutama pada anak dan remaja.
  • YHS Church menempatkan Yesus sebagai pusat pelayanan, menekankan kasih tanpa penghakiman, membangun komunitas yang suportif melalui program seperti Family Blessing, pelayanan pastoral, serta aktivitas ibadah dan digital.
  • Pelayanan YHS Church menjangkau berbagai bidang sosial.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kehidupan beragama kerap menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk karakter dan kesejahteraan emosional seseorang. 

Banyak penelitian menunjukkan, keterlibatan dalam aktivitas keagamaan tidak hanya meningkatkan kualitas spiritual, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan mendukung kesehatan mental. 

Selain itu, komunitas keagamaan berperan sebagai jaringan sosial yang memfasilitasi interaksi positif di luar lingkungan keluarga. 

Melalui kegiatan bersama, anggota komunitas dapat membangun kepercayaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. 

Interaksi seperti ini juga memungkinkan individu berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan emosional, dan mengembangkan keterampilan sosial yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua Sinode YHS Church, Ps. Garry Jordan pun mengatakan, anak-anak dan remaja yang terlibat dalam kegiatan ibadah dan program komunitas biasanya menunjukkan kemampuan empati yang lebih tinggi serta memahami pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan. 

Maka, YHS Church menjadi salah satu contoh komunitas keagamaan yang menekankan peran sentral spiritualitas dalam kehidupan jemaat. 

“Karena ada Yesus. Dalam arti, Yesus adalah pusat segalanya di gereja kami. Dalam Yesus ada kasih sayang dan penerimaan tanpa penghakiman,” kata Ps. Garry Jordan, Kamis (4/12/2025). 

Garry menambahkan, pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki kesempatan untuk pulih dan berkarya lebih lagi.

Lebih dari sekadar tempat ibadah, YHS Church aktif membangun rasa kebersamaan di antara jemaat.

“Pertama kali tentunya melalui gesture tubuh yang santun dan ramah, dan selanjutnya melalui komunitas sel kami yang bernama Family Blessing, team pastoral yang sigap dan aktif,” ungkapnya.

Garry menambahkan, pelayanan YHS Church juga meluas ke berbagai bidang sosial dan kemasyarakatan melalui sejumlah lembaga yang mereka dirikan. 

Dalam bidang sosial, pernah mengelola Panti Asuhan Rumah Kasih Hanna yang berfokus memberikan naungan dan pendidikan kepada anak-anak yang membutuhkan hingga akhirnya mereka lulus sekolah sesuai jenjang masing-masing. 

Disamping itu, berfokus memberikan bantuan, kasih sayang dan pertolongan pada mereka yang membutuhkan. Di bidang pendidikan, YHS membina berbagai jenjang sekolah yang menawarkan pendidikan teologi strata satu dan dua. 

Melalui lembaga-lembaga ini, YHS berkomitmen mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam iman dan berkarakter Kristiani.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Komunitas
Kesejahteraan
emosional
