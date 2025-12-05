Doa Kesembuhan Anak Laki-Laki dan Perempuan yang Diajarkan Rasulullah Saw

Ringkasan Berita: Setiap muslim dianjurkan untuk mendoakan orang yang sakit.

Rasulullah Saw mengajarkan doa yang dibaca untuk memohon kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit.

Selain mengalami derita, orang yang sakit juga mendapatkan hikmah dari sakitnya.

TRIBUNNEWS.COM - Ketika anak sakit, orang tua akan melakukan apa pun yang terbaik untuk kesembuhannya.

Selain berusaha, setiap orang tua muslim dianjurkan untuk mendoakan kesembuhan bagi anaknya.

Doa kesembuhan anak laki-laki dan perempuan dapat dibaca kemudian dilengkapi dengan dzikir.

Apabila usaha dan doa belum membuahkan hasil atau kesembuhan, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Swt.

"Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Az Zumar: 53)

Kementerian Agama mengutip dari buku The Great Figure of Utsman bin Affan oleh AR Shohibul Ulum menjelaskan bahwa malaikat akan mendoakan orang yang berbuat baik kepada orang sakit.

Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa mengunjungi orang sakit maka berserulah malaikat dari langit, Engkau telah berbuat baik, baik pulalah perjalananmu. Engkau akan mendiami sebuah rumah dalam surga." (HR Ibnu Majah).

Dalam buku Bimbingan Ibadah Bagi Orang Sakit yang disusun RSU Islam Klaten disebutkan doa memohon kesembuhan dan hikmah bagi orang sakit.

Doa Kesembuhan Anak Laki-laki dan Perempuan

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِ، أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

Allahmumma rabba an-naasi adzhibil ba'sa isyfi antas syaafi laa syaafiya illa anta, allaahumma innii as 'alukal 'aafiyah

Arti: "Dengan nama Allah. Ya Allah hilangkanlah penderitaan ini. Ya Allah Tuhannya manusia, sembuhkanlah. Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada yang dapat menyembuhkan selain Engkau. Sesungguhnya hamba mohon kesehatan kepadaMu". (HR. Ahmad dan Nasa'i)

Doa Menghilangkan Rasa Sakit pada Anggota Badan

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3×)

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ (7×)

Bismillaahirrahmaanirahim (3×)

'A'uudzu bi'izzatillaahi wa qudratihi min syarri maa ajidu wa uhaadzir (7×)

Arti: "Aku berlindung kepada Allah dan ke-kuasaanNya dari kejahatan sesuatu yang aku jumpai dan yang aku takuti."

Doa Setelah Minum Obat

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ

Alhamdulillaahi al-ladzi kafaanaa wa arwaanaa ghaira makfiiyyi wa laa makfuuri

Arti: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami kecukupan dan kepuasan yang sempurna dan tidak tertolak dari rahmatNya". (HR. Bukhari)

Hikmah Orang Sakit

Orang yang sakit sebaiknya tidak berputus asa dari rahmat Allah Swt dan selalu bersabar.

Hal ini karena ada hikmah di balik penderitaan seseorang yang sedang sakit.

1. Ditingkatkan derajatnya, diampuni dosa-dosanya

Allah Swt akan mengangkat derajat hamba-Nya yang sakit dan mengampuni dosa-dosanya.

Rasulullah Saw bersabda: "Tidak ada satu musibah yang menimpa orang mukmin walaupun hanya tertusuk duri bahkan yang lebih kecil, kecuali Allah akan meningkatkan derajatnya dan menghapus dosanya." (HR. Muslim)

2. Pahala Selalu Dicatat Sebagaimana Ketika Sehat

Orang sakit selalu mendapatkan pahala ibadah seperti orang yang sehat.

Rasulullah Saw bersabda: "Apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka Allah tetap mencatat semua amalnya seperti saat dia tidak bepergian dan tidak sakit." (HR. Bukhari dan Abu Dawud)

3. Besarnya Pahala Sebanding dengan Beratnya Derita

Allah Swt menjanjikan pahala kepada orang yang sakit dengan pahala beratnya sebanding dengan sakitnya.

Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya besarnya pahala seimbang dengan besarnya cobaan." (HR. Ibnu Majah dan At-tirmidzi)

4. Doanya mustajab

Orang sakit dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Swt karena doa orang sakit termasuk doa yang mustajab.

Rasulullah Saw bersabda: "Apabila engkau mengunjungi orang sakit, maka mintalah do'a untukmu, karena do'anya seperti do'a para malaikat." (H.R. Ibnu Majah)

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)