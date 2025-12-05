Ramalan Zodiak Sabtu, 6 Desember 2025: Leo Kendalikan Perasaan, Capricorn Memikirkan Masa Lalu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ramalan zodiak 12 bintang untuk Sabtu, 6 Desember 2025.

Menurut ramalan zodiak, Leo harus mengendalikan perasaan.

Lalu, Capricorn terus memikirkan kejadian masa lalu.

Selain itu, Pisces sibuk dengan kegiatan rumah tangga.

Ramalan Zodiak Sabtu, 6 Desember 2025

Dilansir laman Astrosage, simak ramalan zodiak untuk Sabtu (6/12/2025):

1. Aries

Kesehatan akan prima meskipun hari ini sibuk.

Anda akan menghasilkan banyak uang hari ini, tetapi usahakan untuk tidak menyia-nyiakannya.

Perubahan kecil di rumah akan dilakukan untuk mempercantik tampilannya.

Hubungan pribadi mungkin retak karena perbedaan pendapat.

2. Taurus

Kesehatan akan sempurna hari ini.

Gali lebih dalam untuk mengetahui lebih lanjut tentang skema investasi yang tampaknya menarik bagi Anda.

Konsultasikan dengan ahli Anda sebelum membuat komitmen apa pun.

Kegiatan sosial bersama keluarga akan sangat menyenangkan.