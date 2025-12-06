Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Hobi Beli Krim Pemutih Online? Awas! Tak Hanya Picu Jerawat Parah, Bisa Ancam Kesehatan Ginjal

Janji kulit lebih cerah dalam waktu cepat semakin marak di medsos. Banyak orang mencoba krim pemutih online tanpa pengawasan medis.

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Hobi Beli Krim Pemutih Online? Awas! Tak Hanya Picu Jerawat Parah, Bisa Ancam Kesehatan Ginjal
Freepik.com
KRIM PEMUTIH WAJAH - Ilustrasi penggunaan krim pemutih wajah. Keinginan memiliki kulit lebih cerah dalam waktu cepat semakin marak di media sosial. Tren ini mendorong banyak orang mencoba krim pemutih online tanpa pengawasan medis. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

Ringkasan Berita:
  • Banyak orang mencoba krim pemutih online tanpa pengawasan medis.
  • Awas! Risiko kesehatannya jauh lebih serius dari sekadar iritasi atau jerawatan.
  • Krim racikan online yang tidak bertanggung jawab dapat merusak organ vital seperti ginjal.

 

 

 

TRIBUNNEWS.COM – Keinginan memiliki kulit lebih cerah dalam waktu cepat semakin marak di media sosial. 

Tren ini mendorong banyak orang mencoba krim pemutih online tanpa pengawasan medis.

Baca juga: BPOM Temukan 22,65 Persen Pelanggaran Iklan Kosmetik, Jangan Percaya Klaim Pemutih Wajah

Padahal risiko kesehatannya jauh lebih serius dari sekadar iritasi.

Dokter spesialis dermatologi dan venereologi (Kulit dan Kelamin) Dr. Idrianti Idrus SpDVE, menegaskan bahwa krim racikan online yang tidak bertanggung jawab dapat merusak organ vital seperti ginjal.

“Krim-krim online gak bertanggung jawab. Nah kenapa gak bertanggung jawab? Karena mereka akan merusak ginjal makin lama gitu,” tegasnya pada acara Media Interview Session & Doctor Appreciation yang diselenggarakan oleh ISISPHARMA bersama Regenesis Indonesia di Tangerang, Kamis (5/12/2025),

Fenomena ini muncul seiring meningkatnya pemasaran produk kecantikan instan dengan klaim “putih dalam 2 minggu”. 

Padahal, menurut dr. Idrianti, efek cepat tersebut biasanya berasal dari bahan keras seperti merkuri dan hidrokuinon dosis tinggi.


Kulit Jadi Merah dan Sensitif, Jerawat Meledak Tiba-Tiba

ilust kulit gatal/berjerawat
ilust kulit gatal/berjerawat (Shutterstock)

Penggunaan krim berbahaya tidak hanya berdampak pada organ dalam, tetapi juga memicu kerusakan kulit.

“Makanya di sini kulitnya akan menjadi lebih sensitif, jadi gampang merah, tiba-tiba merah akan memicu terjadinya jerawat yang banyak,” kata dr. Idrianti.

Ia menambahkan, meski dokter kulit bisa saja mendapatkan lebih banyak pasien akibat kerusakan kulit semacam ini, para spesialis tetap memiliki tanggung jawab edukasi.

“Kami mempunyai tanggung jawab untuk memberikan edukasi yang lebih kepada para pasien, dan kami bertanggung jawab untuk memberikan treatment yang tepat,” jelasnya.


Bagaimana Bisa Krim Berbahaya Bisa Merusak Ginjal?

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
krim pemutih
jerawat
kesehatan ginjal
