Ramalan Zodiak Minggu, 7 Desember 2025: Cancer Harus Berani, Sagitarius Sulit Kendalikan Emosi

TRIBUNNEWS.COM - Inilah ramalan zodiak 12 bintang untuk Minggu, 7 Desember 2025.

Menurut ramalan zodiak, Cancer perlu menunjukkan keberanian dan kekuatan.

Kemudian, Sagitarius akan kesulitan mengendalikan emosi.

Sementara itu, Aquarius akan dihadapkan dengan banyak rencana keuangan baru.

Ramalan Zodiak Minggu, 7 Desember 2025

Dilansir laman Astrosage, berikut ramalan zodiak untuk Minggu (7/12/2025):

1. Aries

Olahraga luar ruangan akan menarik minat Anda.

Meditasi dan yoga akan memberikan keuntungan.

Hari ini, beberapa orang yang menganggur dari zodiak ini bisa mendapatkan pekerjaan, yang akan meningkatkan kondisi keuangan mereka.

2. Taurus

Barang bergerak Anda bisa dicuri hari ini.

Oleh karena itu, Anda perlu merawatnya dengan baik.

Kabar baik yang tak terduga di kemudian hari akan membawa kebahagiaan dan keceriaan bagi seluruh keluarga.

3. Gemini

Kesehatan kurang diperhatikan.