Bacaan Doa

Doa Saat Telinga Berdenging dan Maknanya dalam Pandangan Islam

Ketika telinga berdenging, seorang muslim dianjurkan untuk berdoa dan memohon rahmat Allah Swt. MUI menjelaskan arti telinga seseorang berdenging.

Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Nuryanti
zoom-in Doa Saat Telinga Berdenging dan Maknanya dalam Pandangan Islam
Tribunnews.com
DOA TELINGA BERDENGING - Gambar didesain Tribunnews di BeFunky, Sabtu (6/12/2025). Ketika telinga berdenging, seorang muslim dianjurkan untuk berdoa dan memohon rahmat Allah Swt. MUI menjelaskan arti telinga seseorang berdenging. 
Ringkasan Berita:
  • Seseorang dianjurkan berdoa ketika telinga berdenging.
  • Doa tersebut sebagai pengingat atas rahmat Allah Swt.
  • Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa telinga berdenging dapat menjadi pertanda seseorang sedang membicarakan kebaikannya.

TRIBUNNEWS.COM - Seseorang yang telinganya berdenging sering dikaitkan dengan keyakinan bahwa orang lain mungkin sedang membicarakannya.

Tidak ada doa khusus telinga berdenging yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Doa tersebut disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Suyuthi dalam kitab al-Jami’ al-Shaghir.

Rasulullah Saw bersabda: “Jika telinga salah seorang dari kalian berdengung, maka hendaklah ia mengingatku, bershalawat atasku, dan berdoa: ‘Semoga Allah membalas orang yang membicarakan kebaikanku dengan kebaikan pula."

Selain itu, ulama besar Imam An-Nawawi menyebutkan atsar sahabat yang menganjurkan untuk membaca doa-doa baik ketika telinga berdenging.

Doa-doa yang disebutkan para sahabat Nabi dapat menjadi contoh doa baik yang dapat diamalkan dengan mengharap ridha Allah Swt.

Imam An-Nawawi dalam Kitab Al-Adzkar menyebutkan doa ketika telinga berdenging. 

Doa Saat Telinga Berdenging

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذَكَرَهُ اللهُ مَنْ ذَكَرَنِيْ بِخَيْرٍ

Allâhumma shalli 'alâ sayyidinâ muhammadin wa 'alâ âli sayyidinâ muhammadin, dzakara Allāhu man dzakaranī bikhayr.

Artinya: "Ya Allah, berilah sholawat dan sejahtera atas sayyidina Muhammad dan atas keluarga sayyidina muhammad. Semoga Allah menyebut dengan rahmat orang yang menyebutku dengan kebaikan."

Baca juga: Doa Ketika Disakiti Orang Lain agar Hati Tak Ingin Balas Dendam

Atau membaca,

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ النَّسْمَةِ وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ

Allāhumma innī as’aluka khayra hādzihin-nasmah wa khayra mā jubilat ‘alayh, wa a‘ūdzu bika min sharrihā wa sharri mā jubilat ‘alayh.

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan dari suara ini dan kebaikan apa yang dibawanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan apa yang dibawanya."

Makna Telinga Berdenging

Setiap orang mungkin pernah mengalami telinganya yang tiba-tiba berdenging.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa hal ini dapat dilihat dari sudut pandang Islam.

Menurut anggota MUI, KH Fatihun Nada, telinga seseorang yang berdenging dapat menjadi pertanda bahwa kebaikannya sedang dibicarakan oleh orang lain.

Diriwayatkan oleh Imam al-Suyuthi dalam Kitab al-Jami’ al-Shaghir, berikut hadis yang menjadi dasar pendapat tersebut.

Rasulullah Saw bersabda: “Jika telinga salah seorang dari kalian berdengung, maka hendaklah ia mengingatku, bershalawat atasku, dan berdoa: ‘Semoga Allah membalas orang yang membicarakan kebaikanku dengan kebaikan pula."

Hadis serupa juga disebutkan oleh Imam al-Thabrani dalam Kitab al-Mu’jam al-Kabir dengan sedikit perbedaan lafal.

"Jika telinga salah seorang dari kalian berdengung, maka hendaklah ia mengingatku, bershalawat atasku, dan berdoa: ‘Semoga Allah menyebutkan kebaikan orang yang menyebutkan kebaikanku."

Selain itu, Imam al-Shan’ani menjelaskan dalam Kitab al-Tanwir, Syarh al-Jami’ al-Shaghir, bahwa telinga seseorang yang berdenging merupakan isyarat dari Allah SWT bahwa orang lain yang sedang membicarakan kebaikan orang tersebut.

Hadis tersebut bukan hanya berisi anjuran, namun juga pengingat agar setiap muslim senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Swt dalam keadaan apapun.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Tags:
Evergreen
Bacaan Doa
Kumpulan Doa
doa
