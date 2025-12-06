Soft Launching IUIGA X Unitwo: Hadirkan Produk Rumah Berkualitas dengan Harga Transparan

TRIBUNNEWS.COM - Unitwo resmi hadir untuk pertama kalinya di kanal offline melalui kolaborasinya bersama IUIGA di Pondok Indah Mall (PIM 1). Pembukaan yang dikemas dalam format soft launching ini dihadiri sejumlah perwakilan media lokal dan beberapa kreator yang mengikuti perkembangan brand tersebut di platform daring.

Kehadiran Unitwo di ruang fisik menjadi langkah baru bagi brand home textile lokal ini, yang sebelumnya hanya beroperasi melalui e-commerce. Pengunjung dapat melihat langsung berbagai produk Unitwo, termasuk material selimut yang selama ini banyak dibahas dalam ulasan daring. Di lokasi, beberapa pengunjung tampak mencoba membandingkan tekstur dan menanyakan detail perawatan, sebuah bentuk interaksi yang selama ini tidak selalu bisa diperoleh melalui perbelanjaan digital.

Di sisi lain, IUIGA menampilkan ciri khasnya melalui tata ruang yang bersih dan terstruktur, sebuah pendekatan yang konsisten dengan konsep transparent quality yang selama ini menjadi identitas brand tersebut. Produk Unitwo ditampilkan menyatu dengan karakter store tanpa penekanan berlebihan sebagai kolaborasi musiman.

Menurut salah satu staf Unitwo di lokasi, sejumlah pelanggan datang karena penasaran dapat mencoba produk yang sebelumnya hanya mereka lihat secara daring. “Banyak yang bilang akhirnya bisa nyentuh langsung,” ujar Fatma selaku salah satu tim store Unitwo.

Kolaborasi ini menghadirkan beberapa seri selimut Unitwo serta satu paket bundling khusus Waffle Blanket dan Reed Diffuser IUIGA X Unitwo. Dari pengamatan di lokasi, seri waffle menjadi salah satu yang sering dipegang pengunjung, terutama karena tampilannya yang rapi dan bobot bahannya yang terasa ringan saat dipegang. Selama periode pembukaan, kedua brand memberikan harga khusus yang kemudian akan berlanjut hingga promo akhir tahun.

Langkah Unitwo masuk ke retail offline bisa dibilang cukup strategis secara industri. Di tengah tren konsumen yang semakin peduli pada kualitas, kenyamanan, dan visual rumah yang estetik, kehadiran pop-up seperti ini memberi kesempatan untuk membangun kepercayaan lewat pengalaman langsung. Pengalaman sentuhan dan tampilan material menjadi faktor penting yang tidak sepenuhnya dapat diterjemahkan melalui foto di platform digital.

Menurut Clara Aknadya, Project Manager kolaborasi IUIGA X Unitwo, kehadiran pop-up ini merupakan bentuk pendekatan baru terhadap konsumen yang semakin selektif. “Kami ingin menghadirkan pengalaman yang jujur dan mudah diakses. Konsumen sekarang tidak hanya ingin melihat kualitas, tetapi merasakannya secara langsung. Transparansi harga dan pengalaman fisik adalah dua hal yang kami prioritaskan dalam kolaborasi ini,” ujarnya.

Bagi kedua brand, kolaborasi ini menjadi ajang untuk mempertemukan dua pendekatan yang selama ini mereka kembangkan, aesthetic comfort dari Unitwo dan transparent quality dari IUIGA. Tak hanya itu, kolaborasi ini menunjukkan bagaimana brand lokal mulai memperluas interaksinya dengan konsumen melalui pengalaman langsung di lingkungan ritel modern.