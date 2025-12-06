Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Mengenal Unitwo: Brand Lokal yang Hadir di Tengah Tren Perhatian pada Kualitas Tidur

Unitwo menawarkan berbagai produk, mulai dari selimut, sprei, bedcover, hingga sarung bantal serta memperluas produknya menjadi lebih fungsional.

Editor: Content Writer
zoom-in Mengenal Unitwo: Brand Lokal yang Hadir di Tengah Tren Perhatian pada Kualitas Tidur
Istimewa
BRAND LOKAL - Ekspansi Unitwo berlanjut ke kanal offline melalui kolaborasi dengan IUIGA di Pondok Indah Mall 1. Unitwo menawarkan berbagai produk, mulai dari selimut, sprei, bedcover, hingga sarung bantal serta memperluas produknya menjadi lebih fungsional. 

TRIBUNNEWS.COM - Kualitas tidur sering dikaitkan dengan karakteristik material pada produk tekstil rumah tangga. Jenis serat, tekstur permukaan, hingga aroma menjadi faktor yang paling memengaruhi persepsi kenyamanan, terutama bagi masyarakat di iklim tropis yang membutuhkan bahan dengan daya serap keringat baik dan suhu yang stabil.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu kualitas tidur dan kesehatan mental semakin mendapat sorotan publik. Momentum tersebut ikut mendorong pertumbuhan kategori home textile, termasuk bagi brand lokal seperti Unitwo. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk, mulai dari selimut, sprei, bedcover, hingga sarung bantal. Unitwo juga memperluas produknya menjadi lebih fungsional seperti jaket selimut, yang kini banyak digunakan untuk bekerja, bepergian, maupun aktivitas kasual.

Unitwo menggunakan beberapa jenis material yang dirancang untuk menunjang kenyamanan seperti fleece, microtex, dan lyocell yang dikenal memiliki permukaan lembut dan sifat breathable. Bahan-bahan tersebut menjadi pilihan umum di pasar tekstil rumah tangga karena mendukung sirkulasi udara yang baik dan nyaman digunakan oleh berbagai kelompok usia.

Setelah bertahun-tahun beroperasi di e-commerce, Unitwo mencatat penjualan ratusan ribu unit berdasarkan data di laman e-commerce resminya. Pertumbuhan ini terjadi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kualitas hidup dan kenyamanan ruang pribadi, sekaligus menegaskan posisi brand lokal dalam industri home textile yang kian kompetitif.

Tahun ini, ekspansi Unitwo berlanjut ke kanal offline melalui kolaborasi dengan IUIGA di Pondok Indah Mall 1. Kehadiran fisik sering dianggap penting dalam kategori home textile, mengingat tekstur dan rasa material menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan pembelian. Dalam acara soft launching yang dihadiri beberapa media lokal dan kreator digital, pengunjung terlihat mencoba berbagai tekstur selimut dan membandingkan pilihan bahan secara langsung.

“Kanal offline ini menjadi cara bagi kami untuk menjembatani konsumen yang ingin merasakan bahan produk secara langsung sebelum membeli, tanpa meninggalkan pelanggan yang sudah terbiasa berbelanja daring,” ujar Vandea Rizky selaku head of General Affairs Unitwo dalam acara soft launching pada tanggal 19 Oktober 2025.

Baca juga: Soft Launching IUIGA X Unitwo: Hadirkan Produk Rumah Berkualitas dengan Harga Transparan

