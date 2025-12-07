7 Cara Membuat Kartu Ucapan Selamat Natal 2025, dari Kreasi Handmade hingga Desain Digital

Ringkasan Berita: Kartu ucapan selamat Natal bisa dibuat handmade maupun digital untuk mengekspresikan kreativitas diri.

Beragam cara tersedia, mulai dari pop-up, origami, foto, hingga platform online seperti Canva dan FotoJet.

Desain kartu yang menarik dapat meningkatkan kesan hangat dan spesial bagi penerima.

TRIBUNNEWS.COM - Natal selalu menjadi momen yang dinantikan untuk merayakan kebersamaan, kehangatan keluarga, dan rasa syukur atas segala berkah yang telah diterima sepanjang tahun.

Di tengah kesibukan menjelang akhir tahun, mengirimkan ucapan Natal kepada orang-orang terdekat, baik keluarga, sahabat, maupun rekan kerja menjadi tradisi yang sederhana namun sangat bermakna.

Lebih dari sekadar kata-kata di selembar kertas, kartu ucapan Natal bisa menjadi media untuk mengekspresikan perhatian, cinta, dan kreativitas pribadi.

Tahun 2025 ini, tren kartu ucapan tidak lagi terbatas pada desain biasa.

Banyak orang mulai menggabungkan sentuhan handmade maupun desain digital modern agar ucapan mereka lebih personal, unik, dan berkesan.

Kartu ucapan yang dibuat dengan tangan sendiri menunjukkan usaha dan perhatian ekstra, sementara kartu digital memungkinkan pesan tersampaikan secara cepat, terutama bagi keluarga atau teman yang berada jauh.

Artikel ini akan membahas 7 cara mudah dan kreatif untuk membuat kartu ucapan Natal.

Sehingga setiap ucapan yang kamu kirimkan bukan hanya kata-kata, tetapi juga hadiah yang meninggalkan kesan mendalam.

7 Cara Membuat Kartu Ucapan Selamat Natal 2025

Berikut 7 cara membuat kartu ucapan Selamat Natal 2025 yang dikutip dari berbagai sumber:

1. Kartu Pop-Up 3D Sederhana

Kartu ini akan memberikan kesan kejutan saat dibuka.

Bahan: Kertas karton tebal (luar dan dalam), kertas warna/motif Natal, gunting, lem, cutter.

Berikut caranya:

Lipat kertas karton tebal (kertas luar) menjadi dua (sebagai dasar kartu)

Ambil kertas kedua (kertas dalam), lipat dua juga

Pada bagian lipatan, buat dua sayatan pendek sejajar menggunakan cutter

Dorong bagian yang terpotong ke dalam sehingga membentuk persegi/balok kecil yang menonjol ke depan ketika kartu dibuka

Hias balok yang menonjol tersebut dengan menempelkan ornamen Natal (misalnya, tulisan Merry Christmas, pohon Natal mini, kado, atau Santa) yang sudah kamu potong dari kertas warna

Rekatkan kertas dalam (yang sudah di-pop-up) ke kertas luar (dasar kartu).

2. Kartu Natal dengan Teknik Origami

Bahan: Kertas origami, spidol, dan lem.

Cara membuat:

Buat bentuk pohon natal, bintang, atau lonceng dari kertas origami

Tempelkan origami pada kertas karton lipat

Tambahkan ucapan Natal di bagian depan

Bisa juga menambahkan glitter atau stiker untuk mempercantik.

3. Kartu Natal dengan Foto

Bahan: Kertas foto, foto keluarga/teman, kertas karton, dan spidol.